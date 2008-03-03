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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۲

سفر احمدی نژاد به عراق معادلات جهانی را متحول می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مشهد در مجلس با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق، گفت: به طور قطع این سفر در روند تعاملات جهانی تاثیر گذار بوده و معادلات ابرقدرتان را متحول می کند.

عفت شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: یکی از دستاوردهای این سفر خود باوری ملت ایران است و در حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای نیز موثرخواهد بود.

شریعتی عنوان کرد: حضور مردم در صحنه همیشه باعث افتخار نظام و دولت بوده است و اگر خواهان مجلس مقتدر هستیم تنها راه، شرکت عموم مردم در صحنه انتخابات خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: عدالت و رفع تبعیض باید مهمترین اولویت مجلس هشتم باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: مجلس عادل می تواند در تحقق آرمانها و شعارهای انقلاب موثر واقع شود.

وی در خصوص روشهای تبلیغاتی در کشورمان عنوان کرد: تبلیغات در ایران هنوز به صورت سنتی اعمال می شود و تا تبلیغات مدرن و به روز دنیا فاصله زیادی داریم.

کد مطلب 648853

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