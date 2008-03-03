اورتون جایگاه چهارم را از لیورپول پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در تنها دیدار باقی مانده از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان شب گذشته تیم های اورتون و پورتسموث در ورزشگاه گودیسون پارک به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم اورتون مقابل میهمان خود با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسید.

برای اورتون در این بازی یاکوبو آیگبنی در دقایق یک و 81 و تیم کاهیل در دقیقه 73 گلزنی کردند و تک گل تیم پورتسموث را نیز جرمین دفو در دقیقه 38 به ثمر رساند.

اورتون با این پیروزی 53 امتیاز شد و به جایگاه چهارم جدول رده بندی صعود کرد که به دنبال پیروزی لیورپول مقابل بولتون تنها چند ساعت به شاگردان بنیتز تعلق داشت.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان به شرح زیر است:

1- آرسنال 65 امتیاز

2- منچستریونایتد 64 امتیاز

3- چلسی 58 امیتاز(یک بازی کمتر)

4- اورتون 53 امتیاز

5- لیورپول 50 امتیاز(یک بازی کمتر)

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18- ریدینگ 25 امتیاز

19- فولهام 19 امتیاز

20- دربی کانتی 10 امتیاز