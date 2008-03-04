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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

تلفات جاده ای استان کرمان 10 درصد کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه کرمان از کاهش 10 درصدی تلفات جاده ای در این استان خبر داد.

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرهنگ سازی انجام شده و افزایش توان پلیس راه از جنبه نیروی انسانی و دستگاهای مورد نیاز، استان کرمان رتبه نخست کشور در کاهش تصادفات جاده ای را داشته است.

وی با اشاره به کاهش 325 نفری فوت شدگان در سال جاری عنوان کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه بر اثر تصادفات جاده ای در استان کرمان، 738 نفر جان باخته اند که نسبت به سال گذشته در همین ایام کاهش چشم گیری را نشان می دهد.

غفوریان عنوان کرد: تصادفات منجر به جرح، شش درصد افزایش یافته که مقایسه این دو شاخص نشان می دهد به دلیل کنترل سرعت جاده ای، شدت تصادفات کاهش یافته است.

کد مطلب 648856

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