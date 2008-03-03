لزوم تعامل آمریکا با ایران/ توهم زدایی خاورمیانه جدید از ذهن آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر،موسسه صلح کارنگی در تحلیلی نوشت : سیاست مقابله گرایانه آمریکا که تلاش کرده یک"خاورمیانه جدید" را ایجاد کند؛ از واقعیتهای منطقه چشم پوشی کرده و در مقابل، به درگیریهای کنونی دامن زده و مشکلات جدیدی ایجاد کرده است. از این رو آمریکا برای احیای اعتبار و پیشبرد تغییرات مثبت باید این توهم را از ذهن بیرون کند که می تواند این منطقه را مطابق با منافع خود تغییر شکل دهد.

نویسندگان این مطلب جهت گیری جدیدی را برای سیاست آمریکا ارائه داده اند که در آن همه بازیگران منطقه ای با صبر و حوصله مشارکت داده می شوند تا در درگیریهای مهم راه حلهای جدیدی برای مصالحه پیدا شود.

توصیه ها برای سیاست آمریکا:

با توجه به تعهدات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، آمریکا نمی تواند نظم جدید را در خاورمیانه از طریق مقابله تحمبل کند، اما باید با بازیگران منطقه ای که به دنبال احیای یک توازن قدرت در منطقه هستند، کار کند.

ایران: با توجه به اینکه ایران عنصر جدایی ناپذیر برای برخی مسائل دارای اهمیت خاص برای سیاست خارجی آمریکا و اتحادیه اروپاست- از جمله عراق، منع گسترش سلاحهای هسته ای، امنیت انرژی، تروریسم (!) و صلح اعراب و اسرائیل- گفتگو نکردن با ایران یک گزینه نیست و مقابله با آن از طریق نظامی تنها آنچه را که غرب در جستجوی بهبود آن است، بدتر می کند. ایران دارای منافع مشترک بیشتری با آمریکا درعراق بیش از دیگر همسایگان آن است. منافع مشترک باید منجر به این شود که دو کشور به عراق به عنوان محلی برای اعتمادسازی نگاه کنند با این هدف که این گقتگوها به تدریج گسترش پیدا کند و شامل موضوع هسته ای نیز بشود.

عراق: یک راه حل سیاسی در عراق نمی تواند تحت سیاست کنونی بر مبنای یک مدل آمریکایی باشد؛ یک مدل آمریکایی که می گوید عراق باید چگونه باشد؛ نه اینکه بر مبنای آن چیزی که هست باشد. برای پیشبرد در این مسیر، آمریکا باید اعتراف کند که تلاشهای کنونی شکست خورده و اینکه به رهبران سیاسی عراق هشدار دهد آمریکا برای همیشه از آنها حمایت نخواهد کرد و اینکه با همه احزاب سیاسی عراق تعامل کند.

اسرائیل و فلسطین:آمریکا باید به این مسئله اعتراف کندکه زمان برای راه حل تشکیل دو کشور درحال تمام شدن است؛پیشرفت تا زمانیکه حماس به روند صلح بازگردانده نشود و رهبری معتبر فلسطین احیا نشود، غیرممکن است.

لبنان و سوریه: داستان سرایی دولت بوش مبنی براینکه لبنان را به عنوان میدان جنگ بین دموکراسی و حکوت استبدادی می بیند باید جایگزین یک تصور درست تر از یک کشور دارای اختلافات بسیار شود که در آن همه احزاب، مداخله کشورهای خارجی را خواستار هستند. آمریکا باید با تشویق به مصالحه،انتخاب یک رئیس جمهورجدید،تنظیم یک قانون انتخاباتی جدید و برگزاری انتخابات طبق برنامه در بهار سال 2009 ، دستاوردهای عقب نشینی سوریه از لبنان را تقویت کند.

دموکراسی: اعتبار تلاشهای پیشبرد دموکراسی آمریکا در نتیجه ترکیب خطرناک لفاظیهای بزرگ نمایی شده و سیاستهای متناقض، تضعیف شده است. یک سیاست جدید باید بر مبنای یک درک روشن از پیامدهای احتمالی دموکراسی سازی و تمایل برای پذیرش نتایج دموکراتیک حتی زمانی باشد که از دید آمریکا در حد بهینه نیست.این سیاست باید بر کشورهایی متمرکز باشد که ایجاد نوعی پیشرفت در آنجا احتمال بیشتری دارد.

به گزارش مهر، نویسندگان نتیجه گیری کرده اند:" آمریکا به یک رویکرد جدید برای این بخش از جهان نیاز دارد که کمتر بر مبنای مقابله و بیشتر بر مبنای دموکراسی است؛ کمتر بر مبنای ایدئولوژی و بیشتر بر مبنای واقعیت و تعریف محدودتری از منافع آمریکاست. بیشتر مشکلات مطرح شده در این گزارش نمی تواند آنگونه که دولت بوش برای انجام آن تلاش می کند، از طریق ایجاد یک خاورمیانه جدید حل شود و یا بتوان از این مشکلات از این طریق گذر کرد.برخی از مشکلات منطقه را می توان از طریق یک سیاست عاقلانه کاست و می توان به بهترین نحو مانع مشکلات دیگر شد."

