کاهش سطح اعتقادات دینی مردم آمریکا

کاهش چشمگیر تعلقات دینی آمریکاییها

بر اساس نتایج تحقیقات جدید، نیمی از بزرگسالان آمریکایی سنت دینی دوران کودکی خود را ترک کرده یا تعلقات دینی را دیگر پیگیری نمی‌کنند به طوری که تعداد پیروان کلیسای کاتولیک این کشور کاهش یافته و چشم انداز دینی ایالات متحده به شدت تغییر کرده ‌است.

این گزارش روز دوشنبه 6 اسفند ماه از سوی مؤسسه پیو درباره دین و زندگی عمومی با استفاده از مصاحبه هایی منتشر شده که از جمعیت متنوع 35 هزار بزرگسال آمریکایی انجام شده است. درحالی که قسمت اعظم این تحقیقات یافته های اولیه را چون سقوط کلیساهای پروتستان و توجه به کلیساهای غیرفرقه ای را مورد تصیدق قرار داده، اما نگاه ژرف تری به روندهای پنهانی و گروه های دینی کوچکتر داشته است.

لوئیس لوگو مدیر مرکز پیو گفت: اقتصاد دینی آمریکا به یک بازار شباهت دارد که بسیار پویا و رقابتی است. همه از دست می دهند، همه به دست می آورند و نمی توان سکون آن را تصور کرد. این گروه های دینی که تعداد قابل توجهی از اعضای خود را از دست می دهند باید تلاش کنند تا پویایی خود را حفظ کنند.

این تحقیق که درباره چشم انداز دینی آمریکا انجام شده نشان می دهد که 78 درصد جمعیت آمریکا مسیحی هستند و مسیحیت جایگاه خود را در این کشور که دارای بیشترین جمعیت پروتستان است از دست می دهد. بیش از یک چهارم آمریکایی ها دینی که از کودکی با آن بزرگ شده اند را ترک کرده یا از هیچ دینی پیروی نمی کنند. عده ای از این فرقه مسیحی به آن فرقه مسیحی رجوع می کنند که تعداد آن را می توان 44 درصد دانست، میزانی که حاکی از رشد این جمعیت است.

از هر چهار آمریکایی 18 تا 29 ساله یک نفر خود را بدون تعلقات دینی معرفی می کند. راجر فینک جامعه شناس دانشگاه ایالت پنسیلوانیا گفت: در گذشته ادیان خاصی دارای قدرت حقیقی بودند و مردم نسل به نسل به آن وفادار بودند اما اکنون ادیان سازمان یافته پیروان خود را به تدریج از دست می دهند.

جمعیت شناسی دینی آمریکا اغلب افرادی را دربرگرفته که خود را وابسته به سنت دینی خاصی نمی دانند؛ 12 درصد این افراد از کل جمعیت خود را افرادی غیر دین دار می دانند و نیمی از آنها اظهار می دارند که دست کم امری در زندگی آنها حائز اهمیت است اما ملحدان و غیر خداپرستان تنها 4 درصد از کل جمعیت محسوب می شوند. کلیسای کاتولیک روم از ادیانی است که بیشتر پیروان خود را نسبت به سایر سنتهای دینی از دست داده است. در شرایطی که از هر سه نفر در آمریکا یک نفر کاتولیک است، یک نفر از هر چهار نفر خود را کاتولیک توصیف می کند که بدان معنی است که 10 درصد از آمریکایی ها کاتولیکهای سابق محسوب می شوند.

سومین بخشنامه پاپی بر موضوعات اجتماعی متمرکز می‌شود

وزیر امور خارجه واتیکان اعلام کرد: پاپ بندیکت شانزدهم به زودی بخشنامه خود را درباره موضوعات اجتماعی به پایان می‌رساند.

کاردینال تارسیسکو برتونه اظهار داشت که پاپ روی بخشنامه اجتماعی خود کار می کند و این دانشنامه تأثیر مهمی بر مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر خواهد داشت. پاپ در این اثر به موضوعات مربوط به جهان سوم و چهارم اشاره خواهد کرد.

مفهوم "جهان چهارم" از سوی پاپ ژان پل دوم در بخشنامه اجتماعی خود تحت عنوان لاتین" Sollicitudo Rei Socialis" در اشاره به فقرا و افرادی به کار برده شد که در کشورهای توسعه یافته به حاشیه رانده شده اند.

درحالی که کاردینال برتونه درباره تاریخ صدور و انتشار این بخشنامه پاپی خبر تازه ای مطرح نکرد مقامات واتیکان که خواستند نامشان فاش نشود اظهار داشتند که سومین بخشنامه بندیکت در روز عید سنت جوزف (19 مارس، 19 اسفند ماه) امضاء شده و روز عید پاک منتشر می شود.

این دویست و نود و ششمین بخشنامه پاپی از سال 1740 محسوب می شود، سالی که برای نخستین بار بخشنامه پاپی به منظور هدایت کاتولیکها صادر شد. این بخشنامه ها به لحاظ سنتی به منظور هدایت کلیسای کاتولیک درباره موضوعات دکترین، اخلاق و قوانین صادر می شوند.

پاپ خواستار حمایت از نزدیکان بیماران در حال مرگ شد

پاپ بندیکت شانزدهم گفت: قوانین کار و قوانین اجتماعی باید از خانواده‌ها به نحوی حمایت کنند تا آنها بتوانند با جدیت از عزیزان خود که به بیماریهای علاج‌ناپذر مبتلا هستند مراقبت کنند. درحالی که باید این اطمینان وجود داشته باشد که تمام افراد ازمراقبهای ضروری پزشکی برخوردار می شود، قوانین و مقررات خاصی باید برای حمایت از اعضای خانواده بیماران علاج ناپذیر اعمال شود.

اظهارات پاپ روز دوشنبه 25 فوریه در دیدار با 300 نفر از شرکت کننده کنگره واتیکان درباره التزامات اخلاقی نسبت به بیماران علاج ناپذیر ایراد شد. این همایش که با عنوان " نزدیکی به فرد بیمار علاج ناپذیر و درحال مرگ: ابعاد اخلاقی و علمی" طی روزهای دوشنبه 25 فوریه ( 6 اسفند) و سه شنبه (7 اسفند ماه) با حضور متخصصان پزشکی و علمای الهیات، قانون و اخلاق زیستی برگزار شد. این همایش بین المللی از سوی آکادمی پاپی زندگی و صد و پنجاهمین سالگرد ظهور مریم مقدس بر سنت برنادت در فرانسه برگزار شد.

پاپ در این همایش گفت: همانطور که قوانین کار از حق والدین برای گذراندن اوقات خود با کودکان تازه متولد شده حمایت می کند باید قوانین ویژه ای وضع شود تا نزدیکان بیمار علاج ناپذیر بتوانند اوقات خود را با وی بگذرانند. جامعه دلسوز نمی تواند بدون درنظر گیری دشواری های خانواده ها به ویژه زمانی که بیماری مدت زیاد به طول می انجامد، وارد عمل شود.

رهبرکاتولیکهای جهان که به شدت با اتانازی مخالف است گفت: یکی از چالشهای مبرم دنیای امروز اطمینان حاصل کردن از احترام به زندگی است که به واسطه کمک کردن به خانواده های نیازمند کمک تحقق می یابد.

بندیکت که موضع کلیسا را درباره اتانازی به وضوح تصریح کرد گفت: کلیسا به شدت و با قاطعانه هرگونه اتانازی مستقیم را غیر اخلاقی دانسته و محکوم می کند. پزشکان نیز از نظر اخلاقی موظف هستند سوگند یادکرده تا مراقبتهای پزشکی ضروری به بیمار برسد

کشیشهای برزیلی خواستار لغو قانون تجرد هستند

کشیشهای برزیلی از پاپ درخواست می‌کنند قانون کلیسایی که کشیشها را به مجرد بودن وادار می کند، لغو شود.

حدود 430 نفر از کشیشهای کاتولیک در برزیل قرار است درخواستی را به کنگره روحانیون واتیکان ارسال کرده و از آنها درخواست کنند کشیشها از این پس حق داشته باشند بین تجرد و تأهل یکی را انتخاب کنند. این سند در همایش ملی کشیشهای صومعه ایتایچی در سائوپولو، برزیل مورد تصویب قرار گرفت که حدود 18 هزار روحانی کاتولیک را از سراسر برزیل گردهم جمع کرده بود.

این سند دو انتخاب برای کشیشها را مورد تأکید قرار داده بود، یکی تجرد برای کشیشهایی که پاکدامنی را در فِرق دینی خود برگزیده اند و و دیگری عدم تجرد محسوب می شود. کشیشها همچنین از اسقفها خواستند تا این امکان فراهم شود کشیشهای متأهلی که برای خدمت کلیسا ارزشمند تلقی می شوند را منصب کرده و افراد که پیشتر سمت خود را برای آن که بتوانند خانواده داشته باشند ترک کرده را بار دیگر به خدمت فراخوانند.

تجرد روحانیون به طور عمده میان کشیشهای کلیسای کاتولیک روم و اسقفهای ارتدکس شرقی و کاتولیک شرقی رایج است. کشیشهای برزیلی همچنین نسبت به اینکه اعضای مطلقه کلیسا بتوانند در مراسم و آیین دینی شرکت کنند ابراز نگرانی کردند. انتظار می رود کارینال کلودیو هیومز برزیلی رئیس کنگره روحانیون واتیکان این درخواست را بررسی کند. پیش از این نیز شورای ملی کشیشهای استرالیا از واتیکان خواسته بود در تجرد کشیشها تجدید نظر کند.

شهر نمادین کنفوسیوس در چین ساخته می‌شود

چین در نظر دارد میلیاردها دلار برای ساخت شهری نمادین و فرهنگی در استان شرقی شاندونگ، زادگاه کنفوسیوس فیلسوف چینی هزینه کند .

جیانگ دامینگ فرماندار شهر شاندونگ طی نشست خبری روز 11 اسفند ماه در پکن اعلام کرد که شهر فرهنگی و نمادین چینی در دامنه کوهستان جیولانگ بین دو شهر کوفو و ژوچنگ ، زادگاه اجدادی کنفوسیوس و منسیوس ساخته می شود.

این پروژه ساختمانی دربرگیرنده بازسازی و ترمیم خانه های اجدادی دو فیلسوف باستانی چین و ساخت بناهای تازه در دامنه کوهستان جیولانگ است. طراحی و ساخت این پروژه برعهده مقامات ارشد و بلندپایه شهر شاندونگ است که فراخوان خود را برای دریافت ایده های طراحی عمومی ارائه داده‌اند. تمام ایده های طراحی این پروژه توسط هئیت رایزنی که از 30 هنرمند، چین شناس و معمار در چین تشکیل شده مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

پروژه شهر فرهنگی نمادین چین از سوی 69 شخصیت آکادمیک در آکادمی علوم و آکادمی مهندسی چین در سال 2001 پیشنهاد شده تا ارزشهای سنتی را چون صلح، هماهنگی و یکپارچگی که از سوی فیلسوفهای باستانی نظیر کنفوسیوس ترویج می شد مورد توجه و نمایش عمومی قرار گیرد. این پروژه اکتبر 2007 مورد تصویب کمیسیون اطلاح و توسعه ملی قرار گرفته و انتظار می رود پروژه ساخت این شهر پیش از سال 2010 آغاز شود.

اسقف اعظم مالت از مسجد این جزیره دیدار کرد

اسقف اعظم جزیره مالت در اقدامی بی‌سابقه از مسجد کورادینو دیدار و لحظاتی را به نیایش گذراند.

پل کریمونا اسقف اعظم مالت روز چهارشنبه 8 اسفند ماه درحالی که بدون کفش روی فرشهای سجاده مانند مسجد ایستاده بود اهمیت گفتگوی بین ادیان مختلف را مورد تأکید قرار داد.

وی از بخشهای مختلف نیایشگاه مسلمانان مالت دیدار کرد و با اصول بنیادین اسلام همانطور که در کتاب آسمانی مسلمانان آمده آشنا شد. اسقف اعظم مالت همچنین از مرکز اسلامی "مریم بتول" دیدار کرد و مورد استقبال دانش‌آموزان مسلمانان با سرودهایی به زبانهای انگلیسی، عربی و مالتی قرار گفت.

در این دیدار اهمیت صلح در اسلام و عدم نسبت تروریسم و اسلام مورد تأکید قرار گرفت. آمار رسمی از تعداد مسلمانان جزیره مالت در دست نیست اما جمعیت این جزیره 400 هزار نفر اعلام شده است.