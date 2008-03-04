انتخابات ایران قویترین شکل دموکراسی در منطقه است

حسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: انتخابات آزاد ایران حد متعالی دموکراسی را می رساند و حضور پررنگ مردم در صحنه انتخابات بر این موضوع صحه می گذارد.

وی ادامه داد: وظیفه مسئولان نظارتی و اجرایی از ابتدای حرکت انتخابات در راستای یکدیگر بوده و این توازن تا به امروز در پر شور کردن انتخابات، موثر واقع شده است.

قاسمی با اشاره به اینکه احزاب سیاسی باید اخلاق سیاسی را رعایت کنند اظهار داشت: احزاب باید بدانند که بداخلاقی در انتخابات، فضای نگران کننده ای را در جامعه به وجود می آورد.

وی عنوان کرد: احترام به حقوق دیگران و تجاوز نکردن از مرز قانون از اصول اولیه اخلاق انتخاباتی به شمار می آید که این اصول در آیین ما، همان ارزشهای اخلاق اسلامی تعبیر می شود.

قاسمی بیان داشت: اتحاد ملی و انسجام اسلامی با حضور مردم در صحنه انتخابات مجلس هشتم کامل می شود و دشمنان باید بدانند که این مهم فقط شعار نیست.

وی، پایبندی عمیق مردم به مبانی دینی را، مهمترین عامل حضور در صحنه دانست و افزود: هم اکنون بعد از گذشت 29 سال از پیروزی انقلاب، انتخابات آزادانه برگزار می شود.

وی نقش رسانه ها، نخبگان دینی و تشکلها را در بالا رفتن بصیرت و آگاهی مردم موثر دانست و ادامه داد: مردم با شناخت منافع ملی نظام خود به صحنه می آیند و از این آزمون ملی، دینی و شرعی خود همچون گذشته سر بلند بیرون خواهند آمد.