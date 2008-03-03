جشنواره گل هامبورگ / سقوط یک پله ای بایرلورکوزن

به گزارش خبرگزاری مهر، دیشب در یکی از دو دیدار باقی مانده از هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان تیم فوتبال هامبورگ در ورزشگاه AOL به دیدار اینتراخت فرانکفورت رفت و با برتری 4 بریک مقابل این تیم خود را به رده سوم جدول رده بندی بوندس لیگا رساند.

برای هامبورگ در این بازی پرگل پائولو گوئررو در دقایق 5 و 79، نایجل دی یونگ 57 و محمد زیدان 83 گلزنی کردند و تنها گل اینتراخت را نیز سوتیروس کاریکوس در دقیقه 70 به ثمر رساند.

در دیگر بازی دیشب تیم فوتبال بایر لورکوزن با دو گل مغلوب بوخوم شد تا جایگاه سوم جدول رده بندی بوندس لیگا را از دست بدهد. برای بوخوم در این بازی خانگی توماس زدیبیل در دقیقه 66 و کریستوف دابروسکی در دقیقه 88 گلزنی کردند.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان به شرح زیر است :

1- بایرن مونیخ 47 امتیاز

2- وردربرمن 43 امتیاز

3- هامبورگ 41 امتیاز

4- بایرلورکوزن 38 امتیاز

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16- نورنبرگ 17 امتیاز

17- انرگی کوتبوس 17 امتیاز

18- دویسبورگ 17 امتیاز