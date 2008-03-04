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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

مجموعه شنای شهر کرمان با اعتبار 13 میلیارد تومان ساخته خواهد شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شنای استان کرمان از تخصیص اعتبار 13 میلیارد تومانی برای ساخت مجموعه شنای شهر کرمان با کاربری آموزشی و قهرمانی خبر داد.

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به زودی در هر شهرستان استان کرمان یک استخر شنا ساخته خواهد شد و این در حالی است که هم اکنون شهرستانهای محروم جنوب استان کرمان از امکانات ورزش شنا محروم هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 28 استخر در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد 16 استخر سرپوشیده هستند.

کمالی عنوان کرد: استان کرمان یکی ار با سابقه ترین تیمهای کشور در زمینه ورزشهای آبی به خصوص واترپلو است اما در یک برهه زمانی دچار رکود شدیم که با هماهنگی با دانشگاه ها و آموزش پرورش درصدد استعدادیابی و رفع این نقیصه هستیم.

وی بیان داشت: با جوانگرایی در این ورزش، استان کرمان جایگاه خود را به زودی به دست خواهد آورد.

کد مطلب 648865

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