به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، از 6 تا 12 سپتامبر سال 2007 میلادی در قازان پایتخت تاتارستان روسیه دومین دوره از جشنواره بین المللی سینمای ملتهای مسلمان با عنوان "منبر طلایی" برگزار شد که هدف اساسی آن ارائه دستاوردهای فرهنگی، هنری کشورهای اسلامی و ارائه چهره تمدن دین و فرهنگ اسلام در سطح جامعه روسیه و جهان بوده است. این جشنواره ارزشهای روحی و سنتهای سازنده ملتهای مسلمان را ارائه کرد.

مرکز سینمایی کاتولیک قاهره که به فعالیتهای دین مسیحیت می پردازد، در مارس سال 2007 جشنواره ای برگزار کرد که طی آن به بهترین فیلم، کارگردان، سناریو و بازیگر جایزه داد. آنتونیوس نجیب اسقف کاتولیکها به عنوان مهمان دوره ای این مرکز اظهار داشت: این جشنواره در ابعاد وسیع برگزار می شود و طی آن سعی داریم همبستگی و همدلی میان مسیحیان با دیگر ادیان را گسترش دهیم. عایده غالی روزنامه نگار مصری نیز در این خصوص گفت: جشنواره در سطح هنری، اطلاع رسانی درباره ارزشهای مختلف دین مسیحیت چون احترام به حقوق بشر، ارزشهای اخلاقی، انسانی، اجتماعی و احترام به دیگر ادیان الهی برگزار شد.

علاوه بر کشورهای اسلامی، جشنواره های سینمایی بسیاری در کشورهای غربی برگزار می شود که برخی از آنها موضوعات مرتبط با دین را از نظر می گذرانند . 27 ژانویه تا 4 فوریه سال 2007 طی جشنواره سینمایی مسیحی در فرانسه برخی از موضوعات دینی ارائه شد. این جشنواره با همکاری شورای مسیحیان و شورای سینمایی پروتستانها به منظور ارائه دیدگاههای مسیحیت برگزار شد.

همچنین از 27 ژانویه تا 3 فوریه سال 2008 نیز یازدهمین دوره این جشنواره با عنوان " حقیقت و دروغ" و جشنواره سینمای مسیحی در اکتبر سال 2007 برگزار شد.

در بلژیک نیز دفتر سینمایی پروتستان که در همه زمینه های سینمایی فعال است، پیشنهاد داد تا طی فعالیتهای سینمایی، دیدگاههای پروتستانها به تصویر کشیده شوند.

یهودیان نیز در این زمینه فعال عمل کرده اند و در سال 1983 دومین دوره از جشنواره بین المللی سینمای یهودی را در پاریس برگزار کردند .

از سال 1999 هر سال در قدس جشنواره فیلم یهودی طی 7 روز با ارائه بیش از 50 فیلم برگزار می شود که تاریخ، فرهنگ، موسیقی یهودی، حتی یهودیت در شرایط کنونی، روابط یهودیت با ادیان دیگر را به تصویر می کشد.

دهمین جشنواره فیلم دینی با عنوان " ادیان امروز" که در اکتبر سال 2007 در ایتالیا برگزار شد و ادیان مختلف مسلمان، یهود و مسیحت و روابط آنها را به تصویر کشید که شرکت کنندگان از کشورهای ایران، چین، بنگلادش، برزیل، افغانستان، اسرائیل، آمریکا و اروپا بودند و فیلم " میم مثل مادر" رسول ملاقلی پور و " آفتاب بر همه یکسان می تابد" عباس رافعی از ایران در این جشنواره برگزیده شدند.

اگر چه جشنواره های مختلفی همه ساله برگزار می شود که ادیان الهی آموزه ها و اعتقادات دینی خود را به تصویر می کشند، اما تنها جشنواره بین المللی "منبر طلایی " است که با هدف معرفی اسلام و ارزشهای فرهنگی و روحی مسلمانان در روسیه برگزار می شود که نکته ای متمایز با سایر ادیان به شمار می رود.

همچنین شورای جهانی "ارتباط کاتولیک" دارای کمیته های تحکیم ادیان در 32 جشنواره سینمایی جهان است که از آنها می توان به جشنواره سینمایی فجر در ایران، جشنواره سینمایی آلمان، آفریقا، سوئیس، ایتالیا، هنگ کنگ، فرانسه، آرژانتین، پرتغال، تانزانیا، استرالیا، کانادا، اسپانیا، کوبا و سایر کشورها اشاره کرد.