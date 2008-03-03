اینترنت بسیار پر سرعت برای تمام شهروندان استرالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت کارگری "کوین راد" نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که اینترنت پرسرعت را به خانه تمام شهروندان این کشور می آورد.

در حقیقت این هدف، یکی از شعارهای نخست وزیر استرالیا در مدت مبارزات انتخاباتی سال گذشته این کشور است. در همین راستا اکنون "استفان کانروی" وزیر ارتباطات دولت کامبرا اعلام کرده است که دولت امکان دستیابی تمام شهروندان استرالیایی به اینترنتی با 100 برابر سرعت اینترنت فعلی را فراهم می کند.

براساس گزارش روزنامه ساندی ایج، دولت "کوین راد" قصد دارد با کابل کشی جدید به تمام مناطق این کشور قاره اقیانوسیه، پهنای باند با حداکثر سرعت 25 مگابیت برثانیه را در اختیار 98 درصد از ساکنان مناطق شهری و روستایی قرار دهد.

به گفته وزیر ارتباطات این کشور، این طرح سرمایه گذاری در حدود 7/4 میلیارد دلار استرالیا را پیش بینی می کند که با همکاری بخش خصوصی و دولتی اعتبار آن تامین می شود.

به این ترتیب روی خط تلفن خانه های استرالیا به زودی امکان استفاده از برنامه های کاربردی مختلف به صورت همزمان فراهم می شود. برای مثال می توان به کاربردهایی چون تلویزیون از راه اینترنت با وضوح بالا، تماس تلفنی تصویری، تلفن از راه اینترنت، بارگذاری و اجرای برنامه های مختلف، بازی و محتویات ویدیویی اشاره کرد.

این شبکه پرسرعت با فناوری جدید Vdsl (سرعت بسیار زیاد DSL) حمایت می شود. این شبکه جدید که از سوی دولت کامبرا برای دسترسی تمام شهروندان استرالیایی به اینترنت پرسرعت انتخاب شده است، "فیبر به گره" نامیده می شود.

در حقیقت این فناوری برای بخشی از اتصال خود از کابل نوری استفاده می کند و برای بخش پایانی اتصال "فیبر به گره" را به کار می گیرد.

به گفته وزیر ارتباطات استرالیا، اولین مراحل کابل کشی از ابتدای سال آینده آغاز می شود و در مدت پنج سال به اتمام می رسد.