به گزارش خبرنگار مهر، استادمحمد روز یکشنبه 12 اسفند در نشست خبری نمایش "تهرن" در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر درباره تبدیل سالن شماره دو این مجموعه به سالن کنفرانس گفت: "تعطیل شدن سالن تئاتر در این جامعه تئاتری برای من زیاد تاسف‌انگیز نیست. از این سالن‌ها یکی هم کمتر به جایی برنمی‌خورد. مگر آنها که هستند چه گلی به سر می‌زنند که برای این یکی مرثیه بخوانیم."

وی درباره انگیزه نگارش نمایشنامه "تهرن" گفت: "وقتی نمایش "دیوان تئاترال" هنوز به پایان نرسیده بود به خاطر رفتارهای غیرهنرمندانه اداره کل هنرهای نمایشی، مطبوعات و هم‌صنف‌های خودم بسیار خسته شدم و تصمیم گرفتم دیگر کار نکنم. از سال 80 نتوانستم کار کنم و در این میان چیزهایی نوشتم. بسیاری از نوشته‌ها را به خود بدهکارم. چه طرح‌هایی که داشتم و ننوشتم و چه کارهایی که می‌توانستم در ادبیات مهاجرت زمانی که خارج از کشور بودم بنویسیم و ننوشتم."

این نمایشنامه‌نویس باسابقه افزود: "یکی از بدهی‌های من به خودم نمایشنامه "تهرن" بود که فکرش از سال 1350 شکل گرفت. در نوشته‌های آن زمان من رد پای "تهرن" و "منتیل پا" را می‌توان یافت. قرار بود حتی برای کارگردانی که در تلویزیون آن زمان کار می‌کرد فیلمنامه بنویسم یا برای یک قسمت از سریالی که عباس جوانمرد کار می‌کرد. در این اواخرنیز خود حس تهرن بودن می‌کردم. به همین دلیل دوباره این فکر را دست گرفتم و آن را آگاهانه با مشروطه تلفیق کردم تا این طرح به وجود آمد."

استادمحمد با اشاره به اینکه مشروطه نیز توسط دولت پهلوی تهرن شد، درباره تأثیر از منابع مختلف برای نگارش "تهرن" گفت: "در دهه 20 تئاتر به شکوفایی رسیده بود و به همین خاطر ساواک می‌خواست انتقام سلطنت را از نمایشگران ضدسلطنت بگیرد. سال 49 آتلیه تئاتر بیژن مفید دچار بحران شد. برای سال چندم "شهر قصه" را روی صحنه داشتیم که بین من و مفید اختلافی پیش آمد و من تهران را ترک کردم و به بندرعباس رفتم که تبعیدگاه مجرمان جنایی آن زمان بود."

وی ادامه داد: "در بندر با گروهی از شاگردان حسین احمدی‌نسب آشنا شدم و با آنها "ریل" محمود دولت‌آبادی را اجرا کردیم. بعد از آن در بندر ماندم و همان دوران بود که با فرهنگ زار و زندگی اهل هوا آشنا شدم. کتاب "اهل هوا" غلامحسین ساعدی نیز بسیار روی من تأثیر گذاشت. افسانه غول‌های دریایی و جن‌ها همیشه ذهن من را مشغول کرده بود. من از آئین زار و موسیقی آن متنفر بودم، زیرا در جامعه قبیله‌ای و کوچک بابازار به یک قدرت زورگو تبدیل شده بود و هر کار می‌خواست می‌کرد."

کارگردان "تهرن" درباره فاصله زمانی طولانی برای به صحنه آوردن کارهای خود گفت: "سال 77 که به ایران بازگشتم، نمایش "آخرین بازی" را به مدیریت وقت یعنی دکتر سلیمی و معاون ایشان مجید شریف خدایی ارائه دادم، ولی چند بار رد شد. به همراه اکبر زنجانپور و رضا بابک بدون مجوز کار را تمرین و بعد آن را برای سلیمی و شریف خدایی اجرا کردیم که قبول شد. ولی قراردادی که با من بسته شد سه میلیون تومان بود که حتی در آن زمان نسبت به باقی گروهها بسیار کمتر بود."

استادمحمد افزود: "با این موضوع کنار آمدم، ولی بر سر کار "دیوان تئاترال" با تعداد بازیگر بالا سالن قشقایی را برای اجرا به من دادند و حتی به خاطر یک اجرا کمتر چند میلیون جریمه کردند. این رفتارها وقتی پشت سر هم رخ می‌دهد دیگر اتفاقی نیست. کسی هرگز بعد از سال 80 از من نپرسید چرا کار نمی‌کنم. با اصرار اصغر دشتی و مهسا دهقانی‌پور "تهرن" را برای جشنواره فجر امسال ارائه دادم و سالن تمرین را نیز خودم تهیه و در آن شرکت کردم. حالا هم نمایش را اجرای عمومی می کنیم."

وی تصریح کرد: "در جامعه تئاتری که ما کار می‌کنیم بعضی نمایش‌ها باید روی صحنه بروند تا دیده نشوند و این کار به صورت حساب‌شده انجام می‌شود. چطور می‌شود به لحاظ سابقه کار، تجربه یک کارگردان حرفه‌ای و یک کارگردان آماتور در یک سطح به لحاظ امکانات و بودجه قرار بگیرند. صحبت بر سر شأن تئاتر است."

کارگردان "تهرن" درباره مشخص نبودن موضوع تهرن شدن مشروطه و غلبه آئین زار بر آن اظهار داشت: "در اجرا به خیلی چیزها پی بردم و ضعف‌های نمایشنامه را قبول دارم، زیرا کار می‌توانست شکفته‌تر و شاخص‌تر باشد. برایم مهم بود کار زبان سیاسی پیدا نکند و شعاری نشود. اما اعتبار این اجرا از آن بازیگر است نه متن. بازیگرانی نظیر اصغر همت، هدا ناصح، خسرو احمدی و تمام اعضا و بازیگران که در کلیت نمایش تأثیر گذاشتند و من از آنها متشکرم."

اصغر همت ایفاگر نقش ملک دیوان در نمایش "تهرن" نیز گفت: "نقشی که بازی می‌کنیم مسئله مهمی نیست. من حدود سه سال به عنوان نماینده خانه تئاتر حضور داشتم و تا این لحظه شاهد هتک حرمت نبودم، اما حالا می‌شنوم برخوردهای نامناسب می‌شود که من را نیز ناراحت می‌کند. ما منتقدانی داریم که بیشتر برای اداره کل هنرهای نمایشی کار می‌کنند تا برای تئاتر. ما هنرمندان و تئاتر نیازمند حمایت خودمان از خود و منتقدانی هستیم که خود از جامعه تئاتری هستند. نباید تیشه به ریشه تئاتر بزنیم."

این بازیگر سینما و تئاتر تصریح کرد: "اختصاص سالن قشقایی به اجرای "تهرن" حرکت مناسبی نبود زیرا برای این حجم کار و تعداد بازیگر بسیار نامناسب است. در حالی که اگر قرار بود امیر دژاکام با تعداد بازیگر کمتر سالنی را انتخاب کند قشقایی برای وی بهتر بود. متأسفانه این برمی‌گردد به رابطه و رابطه‌ها به تئاتر نیمه‌جان ما نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه آن را خرابتر نیز می‌کند. در تئاتر باید ضابطه‌ها را رعایت و تئاتر را ضابطه‌مند کنیم."

ناصح نیز در ادامه این نشست درباره نقش خود گفت: "این کار برای من متفاوت بود و وقتی پیشنهاد بازی در آن به من داده شد خیلی مشتاق بودم، زیرا برای من که بیشتر کارهای تجربی کرده بودم کار در کنار بزرگانی چون محمود استادمحمد و همت برایم ارزشمند بود. نقش خورشید هم در اجرا هنوز برای من هیجان‌انگیز است و هر شب برای من جای بازی زیادی دارد. نقشم را خیلی دوست دارم و دوست ندارم کوچکترین لحظه نمایش را از دست بدهم."

نمایش "تهرن" نوشته و کار محمود استادمحمد هر روز غیر از روزهای شنبه ساعت 19:30 در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود.