22 کاندید قطعی ائتلاف اصلاح طلبان در تهران / تائید انصراف امراللهی / انتظار برای آخرین فهرست تائید صلاحیتها

حسین مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: ما امیدواریم صلاحیت بهزاد نبوی، محسن آرمین، مرتضی حاجی، مصطفی تاج زاده، شهاب قندالی، جهانبخش خانجانی، علی هاشمی، عیسی کلانتری و رحیم پور از سوی شورای نگهبان تأیید شود تا بتوانیم لیستی 30 نفره در تهران ارائه کنیم.

به گفته وی، این کاندیداهای ردصلاحیت شده شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال کرده اند.

مرعشی با اشاره به استعفای رضا امراللهی از کاندیداهای قطعی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران، گفت: پیش از این 23 کاندیدای ستاد ائتلاف در تهران مشخص شده بود که با کناره گیری امراللهی این تعداد به 22 نفر رسیده است، البته ما امیدوار به تأیید صلاحیت برخی نیروهای خود از سوی شورای نگهبان هستیم تا تعداد کاندیداهای ما در تهران افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، تاکنون قرار گرفتن مجید انصاری، اسحاق جهانگیری، محمد صدر، فاطمه تندگویان (خواهر شهید تندگویان)، نرگس کریمی (خواهر شهید حاج داود کریمی)، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، سیدمحمود دعایی، اشرفی اصفهانی، نجفقلی حبیبی، علیرضا رحیمی، اسدالله کیان ارثی، محمد تقوی نژاد، الهه راستگو، خلیل آبادی، عجایبی، جواد اطلاعت، محمد قمی، اسماعیل گرامی مقدم، الیاس حضرتی، ابوالفضل شکوری و خانم مینایی پور در لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران قطعی شده است.