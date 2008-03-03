مخالفت آشکار هیلاری کلینتون با پیروزی نامزد مورد حمایت پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"هیلاری کلینتون" در بیانیه خود با غیر دموکراتیک خواندن انتخابات ریاست جمهوری روسیه نوشت : انتخابات روز گذشته ریاست جمهوری در روسیه گامی مهم در هر چه بیشتر دور شدن این کشور از دموکراسی بود؛ هر چند مدودوف سخنان امیدوار کننده ای زده، اما وظیفه رئیس جمهور بعدی آمریکا این خواهد بود که مدودوف را به منظور شناسایی مسیر آینده روسیه مورد آزمایش قرار دهد.

در ادامه بیانیه این نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آمده است: ما این کار ( آزمایش مدودوف ) را با چشمان خود انجام می دهیم. پوتین در دوره ریاست جمهوری خود، روسیه را با آمریکا و برخی هم پیمانان ما در یک مسیر رقابت بدون حاصل قرار داد.

کلینتون در حالی به انتقاد از سیستم انتخاباتی روسیه پرداخته که کاخ سفید هنوزهیچ واکنشی را به این انتخابات و پیروزی نامزد مورد علاقه پوتین در انتخابات روز گذشته روسیه نشان نداده است.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه، روز گذشته در این کشور برگزار شد و آخرین خبرها از نتایج شمارش آرا حکایت کسب 70 درصد از آرا توسط "دیمتری مدودوف" دارد.