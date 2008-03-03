ناگهان علی دایی به تیم ملی برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال نوشت: کاپیتان پیشین تیم ملی ایران که در پایان فصل گذشته بازیهای لیگ برتر و با قهرمانی سایپا از فوتبال خداحافظی کرد اینک با قرار دادی یکساله و در شرایطی که قرار است تیم سایپا را نیز در لیگ ایران و لیگ قهرمانان آسیا هدایت کند تا چند روز دیگر لیست بازیکنان تیم ملی را اعلام خواهد کرد.

رکورد دار گلزنی ملی جهان پس از تساوی پر انتقاد ایران برابر سوریه، تیم ملی را در بازی دوم مرحله انتخابی جام جهانی برابر کویت آماده خواهد کرد.

رسانه های ایران که از خبر انتخاب دایی غافلگیر شده بودند در مصاحبه هایی نوشتند که مربی سایپا از این اتفاق خوشحال است و برنامه خود را به زودی به فدراسیون فوتبال خواهد داد.

علی دایی در این مورد به یکی از خبرگزاری های داخلی گفت: " ما برای فعالیت در تیم ملی تمامی صحبت‌ها را انجام دادیم و من با افتخار در خدمت تیم ملی خواهم بود. درحال حاضر برای آن‌که درباره‌ی سایر مسایل صحبت کنم، بسیار زود است. منتظر جلسه‌ی بعدی با مسئولان فدراسیون فوتبال هستم. تا برنامه هایم را به طور دقیق تری مشخص کنم".

در چند روز گذشته پس از آنکه مذاکرات ایران – کلمنته پیچیده شد فدراسیون چند مربی ایرانی از جمله افشین قطبی، امیر قلعه نویی، بیژن ذوالفقار نسب و ترکیب مایلی کهن و جلالی را به عنوان کاندیداهای مربیگری تیم ملی معرفی کرد که البته روی نام اول تاکید بیشتری وجود داشت. به همین دلیل و در شرایطی که طرفداران فوتبال و رسانه ها منتظر شنیدن نام های تکراری روزهای اخیر بودند اعلام ناگهانی مربیگری علی دایی به خبر ویژه ای تبدیل شد.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره گفت: "ما با قطبی به توافق کامل رسیده بودیم اما، سعیدلو رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس نگرانی خود را از جدایی قطبی از پرسپولیس اعلام کرد و از ما خواست که روی گزینه‌های دیگر فکر کنیم".

کفااشیان درباره روابط دایی با بازیکنان دیگر به همان خبرگزاری گفت: "هیچ اختلافی بین بازیکنان و علی دایی وجود ندارد و کسی قصد تحریم کردن حضور در تیم ملی را ندارد".

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای رویارویی با کویت قرار است از روز 20 اسفندماه آغاز شود.