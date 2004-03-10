عوامل انفجارهاي عاشورا به زودي محاكمه مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، سيد محمد بحرالعلوم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز دركنفرانس مطبوعاتي دربغداد گفت: قانون اداره موقت عراق پيشرفت تاريخي و وحدت ارادي را براساس آزادي محقق ساخته است ، اما داراي معايبي است وهمه جانبه نيست.

وي درعين حال گفت كه تمام تلاش خود را بكار خواهيم گرفت تا اطمينان دهيم همگان در برابرقانون يكسان هستند، ادعا نمي كنيم كه قانون اداره موقت عراق كامل است اما درپيوست ها موارد اختلافي مطرح خواهد شد و به آيت الله سيستاني درباره اين قانون اطمينان داده ايم.

بحرالعلوم ادامه داد : پس از تصويب قانون اداره موقت عراق، كميته اي منتخب تشكيل خواهد شد تا ابراز لازم را براي برگزاري انتخابات تعيين كند .

رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق همچنين درباره وضع وزارت اطلاع رساني عراق گفت : اموراطلاع رساني ازطريق كميته اطلاع رساني شوراي حكومت انتقالي عراق پيگيري خواهد شد.

سيد محمد بحرالعلوم اظهار داشت: دادگاه هاي ويژه اي براي محاكمه عوامل مرتبط با انفجارهاي كربلا و كاظمين در روز عاشورا به زودي تشكيل خواهد شد وعوامل اين حوادث كه در شهرهاي مختلف عراق دستگير شدند محاكمه مي شوند ؛ عوامل تروريستي از خارج از عراق مي آيند.

