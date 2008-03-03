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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۵

طاهرنژاد به مهر خبر داد:

ثبت نام بیش از 3 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

ثبت نام بیش از 3 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از ثبت نام 3 هزار و 356 نفر تا روز دوشنبه 13 اسفند ماه در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی وزارت بهداشت خبر داد.

کی قباد طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از 4 اسفند ماه آغاز شده است و تا 22 اسفندماه ادامه خواهد داشت و تاکنون بیش از 3 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

وی یادآور شد: ثبت نام در این آزمون صرفاً اینترنتی است و داوطلبان می توانند برای ثبت نام به سایت اینترنتی وزارت بهداشت مراجعه کنند. جزئیات این آزمون در دفترچه آزمون در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 30 خردادماه سال 87 برگزار می شود و کارنامه های داوطلبین یک هفته پس از اعلام نتایج نهایی آزمون در شبکه اینترنت قرار می گیرد و به این منظور داوطلب باید کد رهگیری خود را جهت انجام مراحل بعدی ثبت کنند.

وی اظهار داشت: آزمون کلیه رشته ها در شهرهای ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد برگزار می شود و داوطلبان باید در ردیف محل امتحان - مشخصات آموزشی تقاضانامه ثبت نام یکی از این شهرها را به عنوان محل شرکت در آزمون انتخاب کنند.

کد مطلب 648880

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