تیم والیبال هنرمندان به مصاف تیم منتخب کرج می رود

مسئول ستاد برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مسابقه فوتسال و والیبال خیرخواهانه و انسان دوستانه بین تیم منتخب ملی پوشان کرج و باشگاه هنرمندان ایران در روز سه شنبه 14 اسفندماه از ساعت 17 تا 20 در سالن شهدای سرحدآباد واقع در پل فردیس بعد از مترو، جنب آتش نشانی برگزار می شود.

مجید فشخامی افزود: تمامی عواید این مسابقات به کودکان بی سرپرست تعلق می گیرد و حضور علاقمندان برای تماشای این مسابقات می تواند موجب دلگرمی این قشر از جامعه شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: ایرج نوذری، سید جواد هاشمی، کامبیز دیرباز، پژمان بازغی، سام درخشانی، مرتضی کاظمی، امیر خادمی، حمید خندان، پویا امینی، باربد بابائی، بهزاد محمدی، احسان علیخانی، جواد عابدی، فرشید فهیم با سر مربیگری بهمن سلطانی و مدیریت امیر طالبی تیم والیبال هنرمندان ایران را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: بهنام محمودی، محمد ترکاشوند، محمود افشار دوست، شهرام محمودی، وحید طالب لو، مهدی واعظی، کورش مرادی، امین معمری، بهزاد حاتمی، علی فتاحی، رضا ایرانپور، حسین مقدم، سعید فاتح، سعید بیرامی و با مدیریت علدالعلی پیرمحمدی اعضای تیم منتخب ملی پوشان کرج را تشکیل می دهند.

فشخامی عنوان کرد: تمامی اعضای تیم فوتسال هنرمندان به همراه علی پروین، امیرقلعه نوعی، علی دایی و هنرمندان کرجی و حسین یاریار، مدیرعامل باشگاه هنرمندان ایران در سالن حضور خواهند داشت و تیم فوتسال هنرمندان با تیم فوتسال منتخب ملی پوشان کرج به مصاف هم می روند.