203 ‬قبضه سلاح جنگی و شکاری در همدان کشف شد

سرگرد ابراهیم عارف در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار اشت: این سلاحها به طور عمده از همدان‌ به شیراز و کهگیلویه و بویراحمد حمل و در اختیار عشایر این مناطق قرار می‌گرفت .

سرگرد عارف همچنین از کشف یک هزار و ‪ ۲۹۲ ‬ دستگاه گیرنده ماهواره، ‪ ۲۰۷ ‬ هزار و ‪ ۷۱۲ ‬ قلم لوازم آرایشی، ‪ ۵۴۸ ‬ هزار و ‪ ۸۳۹ ‬ قلم داروی نیروزا و پزشکی و شش هزار و ‪ ۹۳۱ ‬ دستگاه گوشی تلفن همراه در سال جاری در استان همدان خبر داد و افزود: ‪ ۸۶۲ ‬ هزار و ‪ ۷۳۵ ‬ متر پارچه، ‪ ۶۷۵ ‬ هزار و ‪ ۹۲۸ ‬ پاکت سیگار، ‪ ۳۲۵ ‬ هزار و ‪ ۷۴۶ ‬ لیتر انواع فرآورده ‌های نفتی و ‪ ۱۸۴ ‬ قلم میراث فرهنگی قاچاقی نیز در این مدت در همدان کشف و ضبط شده است .