203 ‬قبضه سلاح جنگی و شکاری در همدان کشف شد

سرگرد ابراهیم عارف در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار اشت: این سلاحها به طور عمده از همدان به شیراز و کهگیلویه و بویراحمد حمل و در اختیار عشایر این مناطق قرار میگرفت.
سرگرد عارف همچنین از کشف یک هزار و ۲۹۲دستگاه گیرنده ماهواره، ۲۰۷هزار و ۷۱۲قلم لوازم آرایشی، ۵۴۸هزار و ۸۳۹ قلم داروی نیروزا و پزشکی و شش هزار و ۹۳۱دستگاه گوشی تلفن همراه در سال جاری در استان همدان خبر داد و افزود: ۸۶۲ هزار و ۷۳۵متر پارچه، ۶۷۵هزار و ۹۲۸پاکت سیگار، ۳۲۵هزار و ۷۴۶لیتر انواع فرآورده های نفتی و ۱۸۴قلم میراث فرهنگی قاچاقی نیز در این مدت در همدان کشف و ضبط شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهمین ۴۶۴ فقره از پرونده های تخلف صادره، افزون بر ۱۰میلیون ریال جریمه شدند.
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