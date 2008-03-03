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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۵۲

203 ‬قبضه سلاح جنگی و شکاری در همدان کشف شد

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس فرماندهی انتظامی همدان گفت: در سال جاری ‪ ۲۰۳‬قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان همدان کشف و ضبط شده است.

سرگرد ابراهیم عارف در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار اشت: این سلاحها به طور عمده از همدان‌ به شیراز و کهگیلویه و بویراحمد حمل و در اختیار عشایر این مناطق قرار می‌گرفت.

سرگرد عارف همچنین از کشف یک هزار و ۲۹۲دستگاه گیرنده ماهواره، ۲۰۷هزار و ۷۱۲قلم لوازم آرایشی، ۵۴۸هزار و ۸۳۹ قلم داروی نیروزا و پزشکی و شش هزار و ۹۳۱دستگاه گوشی تلفن همراه در سال جاری در استان همدان خبر داد و افزود: ۸۶۲ هزار و ۷۳۵متر پارچه، ۶۷۵هزار و ۹۲۸پاکت سیگار، ۳۲۵هزار و ۷۴۶لیتر انواع فرآورده ‌های نفتی و ۱۸۴قلم میراث فرهنگی قاچاقی نیز در این مدت در همدان کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمین ۴۶۴فقره از پرونده ‌های تخلف صادره، افزون بر ۱۰میلیون ریال جریمه شدند.

کد مطلب 648882

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