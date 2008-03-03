به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از تولیدات گروه خانواده شبکه اول سیماست که به معرفی مناطق گردشگری و دیدنی شهرها و مناطق مختلف میپردازد. در این برنامه ایرج میلانی به عنوان مجری و گزارشگر حضور دارد. برنامه "چمدان سفر 2" را رضا داستانی تهیه میکند و از 25 اسفند ماه تا 13 فروردین هر روز از شبکه یک سیما پخش میشود.
ـ گروه خانواده شبکه یک سیما در ساعات تحویل سال نو با ویژهبرنامهای 180 دقیقهای میزبان مخاطبان است. این برنامه زنده ساعت 30/7 دقیقه صبح روز اول فروردینماه پخش میشود و شامل بخشهای نمایشی به کارگردانی بهروز بقایی است. دعوت از هنرمندان و ورزشکاران محبوب مردم در سال 86 از دیگر بخشهای این برنامه است که یونس قاسمی آن را تهیه میکند.
ـ "قصههای عمو نوروز" از اول فروردین از شبکه یک پخش میشود. این برنامه بر اساس طرحی از محمد میرکیانی در 15 قسمت 20 دقیقهای تولید شده و محمد میرمعصومی کارگردان، گیتی فرشفایی تهیهکننده و مریمالسادات میرمعصومی نویسنده آن بودهاند. این برنامه از 29 اسفند تا 13 فروردین هر روز از برنامه کودک شبکه یک پخش میشود.
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