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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

شبکه یک در نوروز چمدان سفر می‌بندد

شبکه یک در نوروز چمدان سفر می‌بندد

مستند گزارشی "چمدان سفر 2" با محوریت معرفی مناطق گردشگری و دیدنی ایران در ایام نوروز از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از تولیدات گروه خانواده شبکه اول سیماست که به معرفی مناطق گردشگری و دیدنی شهرها و مناطق مختلف می‌پردازد. در این برنامه ایرج میلانی به عنوان مجری و گزارشگر حضور دارد. برنامه "چمدان سفر 2" را رضا داستانی تهیه می‌کند و از 25 اسفند ماه تا 13 فروردین هر روز از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

ـ گروه خانواده شبکه یک سیما در ساعات تحویل سال نو با ویژه‌برنامه‌ای 180 دقیقه‌ای میزبان مخاطبان است. این برنامه زنده ساعت 30/7 دقیقه صبح روز اول فروردین‌ماه پخش می‌شود و شامل بخش‌های نمایشی به کارگردانی بهروز بقایی است. دعوت از هنرمندان و ورزشکاران محبوب مردم در سال 86 از دیگر بخش‌های این برنامه است که یونس قاسمی آن را تهیه می‌کند.

ـ "قصه‌های عمو نوروز" از اول فروردین از شبکه یک پخش می‌شود. این برنامه بر اساس طرحی از محمد میرکیانی در 15 قسمت 20 دقیقه‌ای تولید شده و محمد میرمعصومی کارگردان، گیتی فرشفایی تهیه‌کننده و مریم‌السادات میرمعصومی نویسنده آن بوده‌اند. این برنامه از 29 اسفند تا 13 فروردین هر روز از برنامه کودک شبکه یک پخش می‌شود.

کد مطلب 648883

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