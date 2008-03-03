حمله انتحاری در بغداد 14 کشته و زخمی به جا گذاشت

منابع بیمارستانی و امنیتی عراق امروز از یک حمله انتحاری در محله الزیونه در شرق بغداد و کشته و زخمی شدن 14 عراقی در نتیجه آن خبر دادند.