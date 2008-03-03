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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱

حمله انتحاری در بغداد 14 کشته و زخمی به جا گذاشت

حمله انتحاری در بغداد 14 کشته و زخمی به جا گذاشت

منابع بیمارستانی و امنیتی عراق امروز از یک حمله انتحاری در محله الزیونه در شرق بغداد و کشته و زخمی شدن 14 عراقی در نتیجه آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، این انفجار توسط یک فرد انتحاری که خودروی بمبگذاری شده را حمل می کرد؛ به وقوع پیوست.

یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود در این رابطه اظهار داشت: این انفجار ایست بازرسی پلیس عراق در مرکز محله الزیونه را هدف قرار داده بود که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد.

در این انفجار به سه باب منزل خسارت بسیاری وارد آمد و 20 منزل نیز دچار خسارت جزئی شد.

این انفجار در حالی صورت گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دومین روز سفر خود را به عراق سپری می کند.

کد مطلب 648884

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