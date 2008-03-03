بازی تیم صنعت مس در نیم فصل دوم تهاجمی شده است

خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان صنعت مس در نیم فصل دوم و در قالب سیستم تهاجمی بسیار موثرتر نسبت به نیم فصل اول و سیستم دفاعی عمل می کنند.

وی تصریح کرد: سیستم 2-5-3 باعث شده بازیکنان مس با تکیه به توانایی های خود و راهنمایی های موثر سرمربی تیم نسبت به نیم فصل اول موفق تر بازی کنند.

این بازیکن تصریح کرد: در زمان فرهاد کاظمی وی از من مسئولیت های دفاعی می خواست و در سیستم های 1-3 2-4 و حتی 3-3-4 من بیشتر به کمک سیستم دفاعی بودم اما با آمدن قلعه نویی به تیم در سیستم 2-5-3 وی در سمت راست تیم بیشتر به کارهای هجومی وارد شدم و به همین دلیل بازی ام بیشتر به چشم می آید.

وی گفت: در بازی با نفت آبادان داور بازی در حالی که خطای بازیکن حریف را در محوطه جریمه مس بر روی من ندید و پنالتی مسلم مس را نگرفت اما در دقیقه 45 بازی که در حال دریبل زدن به زمین خوردم، داور به دلیل تمارض به من کارت زرد داد و به سبب سه کارته شدن قادر به همراهی تیم در مقابل شیرین فراز در کرمانشاه نیستم.

خدابنده لو عنوان کرد: نیم فصل اول برای تیم ما تست آزمون بود اما در نیم فصل دوم عملکرد بسیار خوبی داشتیم و به جز نیمه نخست مقابل ملوان در سایر دیدارها نمایش بسیار خوبی داشتیم.