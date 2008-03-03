پایان انتظار یک ساله پارک جی سونگ برای گلزنی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از AFC، منچستریونایتد بازی روز شنبه را با نتیجه 3 بر صفر پیروز شد اما خوشحالی پارک جی سونگ که ماه ها درگیر مصدومیت بود پایانی نداشت.

سونگ در این مورد گفت:" بی اندازه خوشحالم. خیلی به این گل احتیاج داشتم چون چنین چیزی به شما روحیه می دهد تا دوباره خودتان را بالا بکشید و با روحیه بیشتری به فوتبال برگردید".

وی ادامه داد: " البته همه تیم در این بازی قدرتمند بودند و بازیکنانی که از تابستان به منچستر یونایتد آمدند شایستگی خود را نشان دادند".

بازیکن کره ای منچستر تصریح کرد:" ما شکاف با آرسنال را کمتر کردیم اما لزومی ندارد خیلی نگران بازیهای آینده آنها باشیم. بهتر است روی کار خودمان تمرکز کنیم و به قهرمانی دوباره امیدوار بمانیم".