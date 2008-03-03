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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

پایان انتظار یک ساله پارک جی سونگ برای گلزنی

پایان انتظار یک ساله پارک جی سونگ برای گلزنی

پارک جی سونگ کره ای یکسال پس از گلی که در ماه مارس سال 2007 برای منچستر یوناتید زد با گلزنی در دیدار با فولهام به انتظار یکساله اش برای گلزنی در لیگ برتر پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از AFC، منچستریونایتد بازی روز شنبه را با نتیجه 3 بر صفر پیروز شد اما خوشحالی پارک جی سونگ که ماه ها درگیر مصدومیت بود پایانی نداشت.

سونگ در این مورد گفت:" بی اندازه خوشحالم. خیلی به این گل احتیاج داشتم چون چنین چیزی به شما روحیه می دهد تا دوباره خودتان را بالا بکشید و با روحیه بیشتری به فوتبال برگردید".

وی ادامه داد: " البته همه تیم در این بازی قدرتمند بودند و بازیکنانی که از تابستان به منچستر یونایتد آمدند شایستگی خود را نشان دادند".

بازیکن کره ای منچستر تصریح کرد:" ما شکاف با آرسنال را کمتر کردیم اما لزومی ندارد خیلی نگران بازیهای آینده آنها باشیم. بهتر است روی کار خودمان تمرکز کنیم و به قهرمانی دوباره امیدوار بمانیم".

کد مطلب 648886

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