برای رفاه مسافران نوروزی اراذل و اوباش باید جمع آوری شوند

علی کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای برقراری امنیت در محورهای گردشگری، جمع آوری اراذل و اوباش از ضروریات است و این امر مهم باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از آثار گردشگری شهر کرمان در مجموعه تاریخی گنجعلیخان واقع شده اند که باید برای آسایش مسافران نوروزی با ارذل و اوباش این مناطق به شدت برخورد و برای جمع آوری آنها اقدام شود.

کارنما عنوان کرد: بازار، موزه سکه، میدان ارگ، قلعه دختر، قلعه اردشیر، مسجد جامع، حمام وکیل، مسجد امام، گنبد جبلیه و تخت درگاه قلی بیگ از جمله مکانهای مهم مورد توجه گردشگران هستند.

وی اظهار داشت: با هماهنگی های انجام گرفته در ایام نوروز با شهرداری و نیروی انتظامی دست فروشان و اراذل اطراف محوطه های باستانی کرمان جمع آوری خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: وجود اراذل و اوباش و افراد مزاحم در این محدوده ها و برخورد گردشگران با این افراد، تصویری نادرست از شهر کرمان در ذهن گردشگران ایجاد می کند که باید در زمینه رفع این ذهنیت اقدامات لازم انجام شود.