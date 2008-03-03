مدارس ما امروز برای دانش آموزان جذابیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش صبح امروز در سومین همایش مدرسه سازان که از سوی سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور با حضور مسئولان این سازمان و جمعی از دست اندرکاران آنها در سالن حجاب برگزار شد با بیان اینکه باید مدارسی در کشور ساخته شود که همه ساحت های تربیتی وزوایای آن را مد نظر قرار دهد افزود: ما باید مدارسی داشته باشیم که روح داشته باشد و بتوانند دانش آموزان را به سمت خود بکشانند.

وی ادامه داد: محیط مدارس باید به گونه ای باشد که دانش آموزان با کمال آرامش در مدرسه حضور داشته باشند و بتوانند آزادانه درس بخوانند، بازی کنند و از فضای سبز آن و هوای تازه استفاده ببرند و دور از هر گونه آلودگی خودشان را برای کارآفرینی، تفریح، عبادت و غیره آماده کنند که امروز مدارس ما این گونه نیست.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید در جایابی مدارس، متراژ، نقشه، نقاشی و نمای آن بازنگری شود اظهار داشت: اعتبارات نوسازی با در نظر گر فتن سهم مقاوم سازی ، بهسازی و کمک خیرین مدرسه ساز سه برابر شده است. پس باید مدارسی بسازیم که استاندارد و پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش باشد.

علی احمدی در خصوص مدرسه سازی در مناطق کم جمعیت گفت: در حال حاضر رشد دانش آموزان منفی است و در بسیاری از مناطق کشور نیازی به به ساختن مدرسه نداریم و باید در این جهت درست عمل کنیم .

وی در قسمتی دیگری از سخنان خود به امنیت مدارس کشورمان اشاره کرد و گفت: مدارس ما باید در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله و آسیب‌های اجتماعی مصون باشد. و دانش آموزان ما بخصوص دختران باید در آن احساس راحتی کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: چرا نوع ساخت و ساز مدارس ما به گونه ای نباشد که دختران بدون روسری و با آزادی عمل در آن تحصیل کنند.

علی احمدی محیط و نوع ساخت مدارس را در کنار آموزش و معلمان مهم ارزیابی کرد و گفت: چرا فضای مدرسه به گونه ای است که وقتی زنگ مدرسه به صدا در می آید همه فرار می کنند یا وقتی به دلیل بر ف و سرما مدرسه را تعطیل می کنیم دانش آموزان ما دچار خوشحالی مفرط می شوند.

وی در خصوص نیمکت های کلاس درس نیز اظهار داشت: نیمکت هایی که دانش آموزان ما پشت آن می نشینند از لحاظ ارکونونیلی مشکل دارند و این میز و صندلی ها تا حدی قابل تحمل هستند و بعد از مدتی دانش آموزان را از لحاظ فیزیکی دچار مشکل می کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما برای مدارسمان حیاط معنوی و فیزیکی می خواهیم، گفت: حتی رنگ کلاسهای درس هم از لحاظ روانی بر روی دانش آموزان تاثیر می گذارد و سازمان نوسازی باید با کمک مهندسان متخصص آن را در مدارس ما لحاظ کنند.

علی احمدی به صرفه جویی در قیمت تمام شده ساخت و ساز مدارس اشاره کرد و گفت: ما باید بتوانیم بر منابع مالی خود مدیریت کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم تا مدارس بیشتری را در کشور بسازیم ولی نباید کیفیت کار را پایین بیاوریم.

وی در پایان گفت: باید همانطور که در این همایش پیمانکاران نمونه برای تشویق انتخاب شدند، مشاوره ، مصالح فروش و مهندسان نمونه را به عنوان چهره های ماندگار انتخاب کنیم تا مدارس ما بیشتر از هر روز در سایه تمدن اسلامی ساخته شود.