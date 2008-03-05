دو اثر پیشنهادی ایران برای ثبت در حافظه جهانی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی امین نشست کمیته ملی حافظه جهانی که به ریاست علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی برگزار شد، این کمیته از میان چهار اثر "ذخیره خوارزمشاهی"، "سفینه تبریز"، "مجموعه اسناد دوران صفویه آستان قدس رضوی" و "مسالک الممالک" با اکثریت آرا "مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه" و "مسالک الممالک" تالیف ابوالقاسم استخری جغرافی نویس ایرانی سده چهارم هجری قمری به عنوان دو اثر پیشنهادی ایران برای ثبت در حافظه جهانی برگزیده شدند.

مسالک الممالک که یکی از مهم ترین کتابهای جغرافیایی قرن 10 میلادی است توسط دانشمند و جغرافی دان معروف ایرانی ابوالقاسم ابراهیم فارسی استخری که به کرخی نیز اشتهار دارد، نوشته شده است. او در این کتاب با بررسی قلمرو جغرافیایی گسترده ای، جهان اسلام را به 20 اقلیم (منطقه جغرافیایی وسیع) تقسیم و به شرح مرزها، مسافتها، راه های ارتباطی، اقوام، ادیان و مذاهب هر ناحیه و وصف آنها پرداخته است.

مجموعه اسناد دوره صفویه نیز مجموعه ای از اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در این دوره است که مشتمل بر 69 هزار صفحه و مربوط به قرن 10 و 11 هجری قمری است. این اسناد به علت تنوع و گستردگی موقوفات و محدوده جغرافیای آنها که ایران و افغانستان را دربر می گیرد از منظم ترین و بزرگ ترین مجموعه اسناد باقیمانده از یک تشکیلات اداری در این دوره است. این اسناد در قالب دفاتر کلی اوارجه، توجیهات و روزنامچه شکل گرفته و هر یک به گروه های متعددی تقسیم می شود که از لحاظ سازمانی با ارزش اند.

همچنین دو اثر "ذخیره خوارزمشاهی" و "سفینه تبریز" در دور بعد مجددا بررسی خواهند شد.

در دور گذشته و در اولین حضور کشورمان در برنامه حافظه جهانی سازمان علمی فرهنگی ملل متحدد (یونسکو) دو اثر پیشنهادی کشورمان یعنی "وقف نامه ربع رشیدی" و "شاهنامه بایسنقری" در حافظه جهانی ثبت شدند.