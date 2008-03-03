حضور مقتدر ایران در عراق با پارادوکس بی سابقه آمریکا در این کشور همزمان شده است

محمد کاظم انبارلویی، رئیس مرکزسیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر سفر احمدی نژاد به عراق را ابتکار شجاعانه رئیس جمهور کشورمان دانست که نقطه عطفی تاریخی در مسیر مناسبات تهران - بغداد ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سفراحمدی نژاد به عراق با توجه به جدیدترین تحولات منطقه می تواند الگویی قابل قبول برای روابط کشورهای منطقه به ویژه با عراق باشد، افزود: بدون شک همانگونه که مقامات عراقی نیز اذعان کرده اند، انجام این سفر در شرایط فعلی خاورمیانه، بهترین اقدام عملی است که می توان در جهت خنثی سازی اتهامات اشغالگران عراق علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی کرد.

انبارلویی با اشاره به زمینه های بی شمار موجود برای تعمیق مناسبات ایران و عراق، ادامه داد: پر واضح است که روابط هزار ساله ای که ملت های ایران و عراق با یکدیگر داشته اند، ضمن نمایش علائق مشترک دو طرف برای تعمیق مناسبات برادرانه در شرایط کنونی، به نوعی منافع و مصالح دو جانبه ای که از رهگذر این مسئله عاید دو طرف خواهد شد را نیز یادآوری خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت بازسازی عراق برای جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن حفظ تمامیت ارضی کشور، گفت: در شرایطی که ایران و عراق گام هایی موثر و عملی را در جهت تعمیق و گسترش روابط خود برمی دارند، آمریکایی ها با نوعی پارادوکس بی سابقه در میدان عراق مواجه شده اند و این تناقضی که واشنگتن گرفتار آن شده از سویی به سر دادن شعارهای دموکراتیک برای عراقیان و از دیگر سو عدم پایبندی آن ها به وعده ها و شعارهای خود باز می گردد.

این کارشناس منطقه ای در ادامه اظهار داشت: حقیقت آن است که در وضعیت کنونی عراق که تهران تمام تلاش خود برای تثبیت امنیت و ثبات در آن کشور را در دستور کار خود قرار داده، آمریکایی ها در پی تحقق نسخه حکومتی مورد نظر خود برای عراق هستند چرا که تحقق راهکارهای دموکراتیک در عراق، نهایتا به زیان آمریکایی ها خواهد بود.

انبارلویی نوع حضور رئیس جمهور کشورمان در عراق را پیامی برای تمام کشورهای منطقه دانست و افزود: همانگونه که می دانید به رغم حضور کامل نیروهای اشغالگر دراقصی نقاط خاک عراق، هنگامی که رئیس جمهور آمریکا یا نخست وزیر انگلیس قصد سفر به عراق را دارند باید سفر خود را در چارچوب های سری و سرزده انجام دهند و این مسئله نشان می دهد که خود آن ها نیز به وضعت امنیتی در عراق که حاصل عملکرد خودشان است، اطمینان ندارند.

وی درپایان تصریح کرد: در واقع احمدی نژاد با سفر اعلام شده خود به عراق و طی مسیر فرودگاه تا منطقه سبز بغداد آن هم به صورت زمینی اثبات کرد که از نظر جمهوری اسلامی ایران، عراق کشوری امن است و این پیامی است که ارسال آن به کشور های منطقه مرهون شجاعت رئیس جمهور ایران برای انجام چنین ریسک بزرگی بوده است.