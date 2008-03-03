تصمیم کویت برای اخراج افراد شرکت کننده در مراسم یادبود مغنیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل چاپ لبنان، وزیر کشور کویت در گفتگوی مطبوعاتی از تصمیم خود برای اخراج برخی از افراد شرکت کننده در مراسم یادبود عماد مغنیه از رهبران برجسته حزب الله لبنان خبر داد.

شیخ جابر الصباح گفت : ما هر کسی را که در این مراسم شرکت کرده باشد، اخراج خواهیم کرد. این تصمیم را اجرا خواهیم کرد و هرگز از آن صرف نظر نخواهیم کرد.

وزیر کشور کویت به تعداد کسانی که اخراج خواهند شد، اشاره ای نکرد.

لازم به ذکر است شماری از شهروندان و نمایندگان شیعه کویت ماه گذشته برای یادبود عماد مغنیه مراسم ترحیم برپا کردند که این امر منجر به جنجال در این کشور شد. کویت، مغنیه را به هواپیماربایی در دهه 80 میلادی متهم کرده است.

پس از برگزاری این مراسم،چهار وکیل کویتی از "عدنان عبدالصمد" و "احمد لاری" دو تن از نمایندگان شیعه پارلمان کویت و نیز شماری از مسئولان کنونی و سابق شیعه که مراسم یادبود برای مغنیه برپا کرده، شکایت کرده اند.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

در پی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.