بهترین فضای سبز در کرج معرفی می شود

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج هدف اصلی برگزاری این مسابقه را تشویق شهروندان به کاشت فضای سبز همچنین حمایت از ماموران سازمان که بیشترین دقت و سلیقه را برای کاشت، حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهری به کار می گیرند، اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این مسابقه به بهترین فضای سبز موجود در مدارس، منازل، ادارات و محلات جوایزی اهدا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: علاقمندان برای شرکت در این مسابقات می توانند با شماره تلفن 2222086 تماس گرفته و ثبت نام کنند و کارشناسان فضای سبز نیز برای بازدید از فضای سبز معرفی شده اقدام می کنند.

زارع یادآور شد: همچنین در روز معرفی بهترین فضاهای سبز به همیاران فضای سبز که بیشترین همکاری را به منظور حفظ این محیط ها با سازمان داشته اند، تقدیر می شود.