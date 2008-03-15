محمود فتوحی - پژوهشگر و استاد دانشگاه - در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر فرهنگ بشری را به سه بخش کتبی، شفاهی و تصویری تقسیم کنیم باید بگوئیم ایرانیان بدون داشتن تجربه فرهنگ مکتوب به فرهنگ تصویری رسیده اند؛ در حالی که نسل جوان امروز فرهنگ مکتوب را تجربه نکرده به فرهنگ تصویری متصل شده است و این ضعف را می توان ناشی از مدرن زدگی شدید در ایران دانست.

این پژوهشگر ادبی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی از یک خیابان عبور می کنیم و به جای کیوسکهای روزنامه فروشی شاهد 20 فروشگاه بوتیک هستیم و یا وقتی دانشجویی به جای تمایل به خرید کتاب مبالغی هنگفت برای تلفن همراه صرف می کند چطور می توان انتظار داشت که ادبیات ما ارتقا پیدا کند.

وی به خلا نقدهای تخصصی در حوزه های فرهنگی و ادبی اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد همچنان جای بحث و نقد جدی در نشریات خالی است و به جای آن نوعی خبرزدگی بر نشریات ما غالب شده است؛ در حالی که تفکر چندانی هم در این عرصه (خبری) وجود ندارد.

وی افزود: متاسفانه حتی بعضی از منتقدانی که در نشریات و یا رسانه ای مانند صدا وسیما از کتاب خاصی حرف می زنند، به آن شکلی که باید از محتوای کتاب اطلاع ندارند و بنابراین نمی توانند در ارائه نقد صحیح موفق باشند.

محمود فتوحی تصریح کرد: متاسفانه تولیدات ادبی ما طی سالهای اخیر غنی نبوده است، شاید به این خاطر که ما در درجه نخست دارای ضعفهای زبانی هستیم. امروز برخی از اهالی ادب خارج از حیطه زبان روزمره قادر به نوشتن نیستند در حالی که وقتی نتوانیم دایره زبانی را گسترش دهیم مسلما قادر به آفرینش دنیاهای جدید در ادبیات نیستیم و فضایی که بدون در نظر گرفتن این مولفه ها خلق می شود لاجرم هم سطح فضاهای معمولی خواهد بود.