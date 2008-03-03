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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

در کنفرانس مطبوعاتی با حکیم :

حضور من در عراق حامل پیام های دوستی رهبری و مردم ایران برای ملت مظلوم عراق است

حضور من در عراق حامل پیام های دوستی رهبری و مردم ایران برای ملت مظلوم عراق است

احمدی نژاد شرکت 9 میلیون نفر در مراسم اربعین حسینی در کربلا را سرمایه بزرگی برای عراق خواند و در خصوص سفرش به عراق گفت: حضور من در عراق حامل پیام های دوستی رهبری و مردم ایران برای ملت مظلوم عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد یکشنبه شب پس از ملاقات و مذاکرات خصوصی با سید عبدالعزیز حکیم ، در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق شرکت کرد.

رئیس جمهور تشکیل دولت در عراق را دستاورد معجزه گونه ای خواند که حاصل سالها مبازره و مقاومت مردم عراق محسوب می شود و بر ضرورت صیانت از آن تاکید کرد. 

وی در این کنفرانس خبری، شرایط امروز منطقه و جهان را نشان دهنده بروز تحولات بزرگی دانست و گفت: عراق در تقاطع تحولات جهانی قرار گرفته و باید از این تحولات استقبال کند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه شرکت 9 میلیون نفر در مراسم اربعین حسینی سرمایه بزرگی است، خاطر نشان کرد: نمونه چنین اجتماعی را در هیچ جای دنیا سراغ نداریم ، قدرتهای بزرگ اگر بتوانند حتی 2 میلیون نفر را در یک جا جمع کنند برای سلطه بر تمام دنیا اقدام می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر متحد باشیم و برای خدا کار کنیم به تمام اهداف خود دست خواهیم یافت، تصریح کرد: خداوند راه امام حسین (ع)  را، راه نجات بشریت قرار داده و بشریت راهی جز تأسی به امام حسین ندارند، دشمنان رفتنی هستند و خط سرخ حسینی جاودان است.

رئیس جمهور روند سیاسی در عراق را نتیجه مبارکی برای ملت عراق و منطقه دانست و تاکید کرد: ملت عراق به تنهایی قادر است خودش را اداره کند و احتیاجی به حضور دیگران ندارد و هرکس دوستدار مردم عراق و طرفدار صلح در منطقه است باید از روند سیاسی در عراق حمایت کند.

وی خاطر نشان کرد: دولتمردان و بزرگان عراق با هوشمندی شرایط منطقه و جهان را به خوبی درک کرده و کشورشان را اداره می کنند .

دکتر احمدی نژاد با اشاره به سفر خود به عراق، اظهار داشت: حضور من در عراق حامل پیام های دوستی رهبری و مردم ایران برای ملت مظلوم عراق است.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری وجود تروریست در جهان را به ضرر همه ملت ها دانست و گفت : باید با تروریست ها مبارزه کرد و دراین خصوص لازم است میان کشورها هماهنگی باشد تا حاکمیت ملی کشورها مخدوش نشده و به مردم آسیب نرسد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی قربانی تروریست و در خط مقدم مبارزه با تروریستها قرار دارد و آمریکاییها با تهمت زدن به این و آن نمی توانند مشکل خود را در منطقه حل کنند.

سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی و رهبر ائتلاف یکپارچه عراق نیز دراین نشست مطبوعاتی اظهار داشت: هدف اصلی ما برپا داشتن حکومت قانونی و استقلال کامل عراق است و این در واقع هدف شهدای راه مبارزه با دیکتاتور سابق عراق بود.

وی ائتلاف یکپارچه عراق را دارای نقش بسزایی در شکل گیری دولت عراق دانست و گفت: این ائتلاف مظهر اهل بیت (ع) در عراق است که جلوه ای از آن در اربعین امسال به نمایش در آمد.

کد مطلب 648905

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