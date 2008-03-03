مرحله دوم لیگ تیراندازی جانبازان و معلولین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور 10 تیم از استان های تهران، گیلان، مازندران، خوزستان، لرستان، اصفهان، مرکزی، فارس و خراسان رضوی در دو بخش بانوان و آقایان برگزار و شرکت کنندگان در 7 ماده ورزشی با استفاده از سلاح تپانچه و تفنگ بادی به رقابت می پردازند. مرحله قبلی این مسابقات تیرماه سال جاری در تهران برگزار شد.

برگزاری اردوی مشترک تیم ملی والیبال نشسته ایران و چین

اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته جانبازان و معلولین از امروز تا 21 اسفند ماه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می شود. این اردو به صورت مشترک با تیم ملی چین که برای تورنمنت چهار جانبه در ایران حضور یافته، بر پا می شود. اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

داود علیپوریان، مهدی حمید زاده، محمد خالقی، صادق بیگدلی، صادق جلایی، محمد رضا رحیمی، رضا پیدایش، محمد حسینی فر، ناصر حسن پور، جلیل ایمری، احمد ایری، سعید ابراهیمی، رمضان صالحی، عیسی زیراهی، رضا نصاری زاده، حسین فرزانه.

هادی رضایی سرمربی و فرید صائبی و جواد گلکار مربیان تیم ملی والیبال نشسته کشورمان هستند.