تدوین برنامه جدید فوریتهای پزشکی / اعلام نحوه پذیرش در فوریتهای پزشکی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت در کمیته علوم پایه، برنامه جدید رشته فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی را به تصویب رساند. این برنامه اکنون به طور کامل اصلاح شده است.

عین اللهی اضافه کرد: این برنامه آموزشی با تأکید بر موضوعات اورژانس، بخشهای بالینی و فوریتهای پزشکی در جاده ها تدوین شده است.

وی گفت: پذیرش دانشجو در رشته فوریت های پزشکی به دو شکل صورت می گیرد. در ابتدا از طریق آزمون پذیرش صورت می گیرد که در صورت پر نشدن ظرفیت دانشگاه بر اساس آزمون، دانشجو بر اساس شیوه نامه پذیرفته می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: دانشگاههای علوم پزشکی این اجازه را دارند که ظرفیت های باقی مانده این رشته را به کمک شیوه نامه تکمیل کنند. البته دانشگاه این اختیار را دارد که به منظور تعطیل نشدن کلاسها از این طریق دانشجو بپذیرد.