کنکور برای شرکت مربیان در کلاس ارتقای درجه / دوره پیشرفته بدنسازی و مربیگری دروازه بانها

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم گیری کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، از سال آینده مربیان برای حضور در کلاس مربیگری باید در کنکورها و ازمون های ورودی شرکت کرده و درصورت موفقیت مجوز حضور در دوره های مختلف مربیگری را کسب خواهند کرد.

بر همین اساس، طبق دستورالعملی ابلاغی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، هیئت های فوتبال استانها موظف هستند تا تاریخ بیست و پنجم فرودین ماه اسامی مربیانی که قصد دارند برای کسب حکم مربیگری یا ارتقای آن در کلاس های آموزشی شرکت کنند، را بصورت مکتوب به این کمیته ارسال کنند.

همچنین دیگر برنامه مهم این کمیته برای سال 1387 تربیت مدرس و افراد واجد شرایط، مستعد و متعهد در رشته های مختلف فوتبال است تا بتوانند برای رشد و ارتقای سطح آموزشی فوتبال مفبد و موثر باشند.

در این زمینه قرار است پس از استعدادیابی و انتخاب افرادی که تجربه لازم را دارند، 10 نفر را در قالب دو گروه 5 نفره برای شرکت در کلاس های پیشرفته بین المللی بدنسازی و مربیگری دروازه بانی انتخاب کرده و به این کلاس ها که به احتمال زیاد در کشورهای انگلستان، آلمان و یا هلند برگزار می شود، اعزام کنند.

کاندیداهای رشته مربیگری دروازه بانی باید حداقل مدرک A مربیگری داشته و همچنین تجربه حضور در تیم های لیگ یا تیم ملی را در کارنامه فعالیت خود داشته باشند. همچنین مدرک لیسانس برای هر دو گروه الزامی است که مدرک شرکت کنندگان در رشته بدنسازی باید لیسانس تربیت بدنی باشد.