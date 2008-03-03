حزب همبستگی لیست مستقل و سراسری می دهد

کریم ملک آسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت : لیست حزب همبستگی برای تمامی حوزه های انتخابیه در کشور نهایی شده و تنها در استان همدان و کرمان هنوز برای نامزدها تصمیم گیری نشده است.

وی افزود : لیست حزب همبستگی در تهران نیز تقریبا نهایی شده که پس از بررسی نهایی لازم در جلسه عصر امروز لیست مورد نظر در تهران را فردا " سه شنبه " به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

ملک آسا محمدرضا راه چمنی را به عنوان سر لیست حزب همبستگی در تهران معرفی کرد و گفت : حضور فاطمه کروبی، عباسعلی زالی، حسین میر لوحی، حجت الاسلام رسول منتجب نیا، اسحاق جهانگیری، ابوالفضل شکوری و محمد قمی در لیست نهایی حزب همبستگی در تهران قطعی شده است.

وی از مجید انصاری، الیاس حضرتی، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده و نجفقلی حبیبی به عنوان نامزدهای احتمالی لیست همبستگی در تهران نام برد و تصریح کرد : پس از انجام مذاکرات با این افراد نسبت به قرار دادن نام آنها در لیست نهایی این حزب در تهران تصمیم قطعی اتخاذ می شود.

رئیس ستاد انتخابات همبستگی گفت : تعدادی از نامزدهای مستقل همچون حجت الاسلام سید علی میر هادی، مسئول شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی، ابوالفضل حسن بیگی و خلیل زاد طهماسبی، نماینده مجلس نیز در خواست خود را جهت قرار گرفتن نامشان در لیست همبستگی در تهران ارائه کرده اند که تا عصر امروز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه حزب همبستگی در 60 درصد حوزه های انتخابیه جهت حضور در انتخابات مجلس هشتم نامزد دارد، خاطرنشان کرد : در استانها لیستهای همبستگی 90 درصد با لیستهای اعتماد ملی اشتراک خواهد داشت.