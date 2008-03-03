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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

با ایجاد ردیاب اطلس اروپا؛

تلاش نهایی برای حل معمای پیدایش عالم آغاز شد

تلاش نهایی برای حل معمای پیدایش عالم آغاز شد

دانشمندان با نصب چرخ 100 تنی در شتاب دهنده ذره ای اروپا آخرین بخش از آزمایشی جاه طلبانه را انجام دادند که گفته می شود پرده از بسیاری از رازهای عالم برمی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصب این چرخ عظیم یکی از بخشهای اصلی راه اندازی ریاب ذرات ATLAS عنوان شده است.

این ردیاب بزرگترین ردیاب از مجموع چهار ردیابی است که در عظیمترین و قدرتمندترین شتاب دهنده ذره ای جهان موسوم به Large Hadron Collider  در مرز فرانسه و سوئیس در اروپا نصب شده است.

ردیاب اطلس

سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (CERN) امیدوار است تا با نصب این ردیاب، فعالیت این شتاب دهنده از اواسط سال جاری میلادی آغاز شود.

سازمان تحقیقات هسته ای اروپا در بیانیه ای اعلام کرد : این چرخ 100 تنی به عمق 100 متری شکافی در دل زمین منتقل شد و با فاصله یک میلیمتری از دیگر ردیابهای CERN در جای تعیین شده قرار گرفت.

ردیاب اطلس ذراتی موسوم به muons را اندازه گیری خواهد کرد که گفته می شود در جریان برخوردهای ذره ای در شتاب دهنده CERN تولید می شوند.

این شتاب دهنده شرایطی مشابه شرایط پس از وقوع حادثه انفجار بزرگ ایجاد می کند و از این رو دانشمندان امیدوارند تا بر دانسته های خود در خصوص پیدایش عالم بیافزایند.

کد مطلب 648910

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