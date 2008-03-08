تهیه 3812 جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد همدان

جلیل بوجار در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای تهیه این اقلام 11 و نیم میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه مردم استان همدان روزانه ‪ ۲۰ ‬ میلیون ریال به کمیته امداد استان همدان کمک می‌کنند، تصریح کرد: در سال جاری ۱۸ ‬ طرح شامل اکرام ایتام، جشن نیکوکاری و عاطفه‌ها، زکات فطره، نذورات قربانی و مفتاح‌الجنه در استان همدان اجرا شده است.

بوجار با اشاره به اینکه حدود ‪ ۱۰۰ ‬ هزار نفر در استان همدان در قالب ‪ ۴۳ ‬ هزار خانواده شامل سرپرست زن، از کارافتاده، معلول جسمی و سالمندان روستایی بی‌بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند،تصریح کرد: برای هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب ‌پذیر بن خرید کالا به ‪ ۱۵۳ ‬ هزار و ‪ ۹۰۰ ‬ نفر از خانواده‌های زیرپوشش و بی‌بضاعت استان به ارزش ‪ ۵۵ ‬ میلیارد ریال واگذار شده است .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان گفت: ‪ ۹ ‬ هزار و ‪ ۸۰۰ ‬ نفر در استان همدان زیر پوشش طرح اکرام ایتام قرار دارند و توسط ‪ ۱۴ ‬ هزار و ‪ ۵۰۰ ‬ حمایت می‌شوند .