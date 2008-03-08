تهیه 3812 جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد همدان

جلیل بوجار در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای تهیه این اقلام 11 و نیم میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با بیان اینکه مردم استان همدان روزانه ۲۰میلیون ریال به کمیته امداد استان همدان کمک میکنند، تصریح کرد: در سال جاری ۱۸طرح شامل اکرام ایتام، جشن نیکوکاری و عاطفهها، زکات فطره، نذورات قربانی و مفتاحالجنه در استان همدان اجرا شده است.
بوجار با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰هزار نفر در استان همدان در قالب ۴۳هزار خانواده شامل سرپرست زن، از کارافتاده، معلول جسمی و سالمندان روستایی بیبضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند،تصریح کرد: برای هدفمند کردن یارانهها و کمک به اقشار آسیب پذیر بن خرید کالا به ۱۵۳هزار و ۹۰۰نفر از خانوادههای زیرپوشش و بیبضاعت استان به ارزش ۵۵میلیارد ریال واگذار شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان گفت: ۹هزار و ۸۰۰نفر در استان همدان زیر پوشش طرح اکرام ایتام قرار دارند و توسط ۱۴هزار و ۵۰۰ حمایت میشوند.
بوجار با بیان اینکه حامیان ایتام درسال جاری ۱۴میلیارد ریال به ایتام کمک کردند، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱هزار و ۲۹۶نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.
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