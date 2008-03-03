ایران قصدی برای تغییر قرارداد الجزایر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،"علیرضا شیخ عطار" درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : بعید است که درخلال مذاکراتی که درحال حاضر بین تهران و بغداد برای اصلاح برخی از بندهای قرارداد الجزایر درحال انجام است؛ موضوع جدیدی به دست آید و ممکن نیست که بندی از بندهای این قرارداد تغییر کند.

معاون "منوچهرمتکی" وزیر امورخارجه ایران در ادامه افزود: ایران درنظر دارد ده توافقنامه را با عراق به امضا برساند وهمچنین درصدد است تا به عراق به میزان یک میلیارد دلار برای اجرای پروژه های مرتبط با طرح های زیرساختی این کشور قرض بدهد.

این مسئول بلند پایه درادامه درباره سفر احمدی نژاد به عراق و مذاکرات وی با مقامهای این کشور درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی گفت : هدف از سفر رئیس جمهوری ایران به عراق ایجاد مرزهای صلح با ثبات بین دو کشور است.

وی درادامه اعلام کرد: تهران آماده است برای عراقی با ثبات و پیشرفته خالی از تروریسم تلاش کند و به این منظور متخصصان ایرانی درحال حاضر با دقت موضوع کمک به دولت عراق را در زمینه های مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی، بررسی می کند.

محمود احمدی نژاد روزگذشته درخلال یک هیئت بلندپایه وارد عراق شد. احمدی نژاد درخلال این سفر با مسئولان عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر مذاکره کرد.