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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پخش روزانه 3 هزار تن آسفالت در معابر پایتخت تا پایان سال

پخش روزانه 3 هزار تن آسفالت در معابر پایتخت تا پایان سال

قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: با توجه به بهبود نسبی شرایط جوی روزانه 3 هزار تن آسفالت در معابر شهر تهران تا پایان سال پخش خواهد شد که این میزان در ایام تعطیلات به بیش از 10 هزار تن در روز خواهد رسید.

ناصر گودرزوند با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: دمای مناسب جهت انجام عملیات آسفالت ، بهسازی و لکه گیری بزرگراه ها ، خیابانها ، معابر و ... بالای 18 درجه است و در طول مدت گذشته سرمای بی سابقه هوا تأثیر قابل ملاحظه ای را بر روند فعالیت ها در این خصوص ایجاد کرد.

وی با اشاره به وضعیت خاص ترافیکی پایتخت در ایام آخر سال، افزود: سعی بر آن است که با هماهنگی و برنامه ریزی بیشتر ، فعالیت ها در این خصوص به تعطیلات منتقل شود تا شهروندان با مشکل خاصی در این زمینه روبرو نباشند.

قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهر تهران یادآور شد: با بهره گیری از ماشین آلات جدید و روشهای کارشناسی در تلاش هستیم سطح کیفی مطلوبی را در فعالیت ها شاهد باشیم که با توجه به حجم گسترده فعالیت ها در این خصوص امیدواریم در زمینه تأمین قیر و آسفالت مورد نیاز دچار مشکل خاصی نشویم.

کد مطلب 648913

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