دایی انتخابی ارزشمند برای تیم ملی است/ کمک سازمان به استقلال رسید

هاشم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آقایان قلعه نویی، افشین قطبی، محمد مایلی کهن و بیژن ذوالفقارنسب که به نوعی کاندیدای مربیگری در تیم ملی فوتبال کشورمان بودند، همگی واجد شرایط هدایت این تیم بودند اما در نهایت از بین آنها علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد که با توجه به سابقه دایی در فوتبال کشور انتخابی ارزشمند و شایسته است.

وی با تاکید بر توانایی دایی برای موفقیت فوتبال ملی ایران، ادامه داد : دایی در زمان بازی به افتخارات دست نیافتنی رسید و چهره ای شاخص در فوتبال ایران شد، بیهوده نیست اگر انتظار داشته باشیم او همچنان چهره ای موفق در فوتبال ملی ایران این بار در جامه مربیگری باشد.

سخنگوی باشگاه استقلال با اشاره به سوابق روشن دایی در عرصه ملی و باشگاهی افزود: دایی یکی از چهره های تحصیلکرده فوتبال ایران است که در کشورهای صاحب فوتبال و زیر نظر مربیان مطرح، فوتبال را آموخته است. او تجربه دوبار حضور در جام جهانی و مسابقات متعدد آسیایی و بین المللی را دارد. دایی فصل گذشته نشان داد توانایی لازم را برای مربیگری دارد و می تواند چهره ای قابل اتکا برای فوتبال ایران باشد. حضور دایی در تیم ملی مغتنم است و باید به آینده روشن تیم ملی امیدوار بود.

وی در ادامه از آمادگی باشگاه استقلال و هواداران این تیم برای تداوم حمایت و همکاری با تیم ملی یاد کرد و گفت: بدون شک برای ما همچون سایر باشگاه ها منافع ملی ارجح بر هر چیر است. این بار نیز خود را موظف می دانیم برای رشد و اعطای فوتبال ایران و صعود دوباره به جام جهانی دایی و فدراسیون فوتبال را همراهی کنیم.

ساعدی در ادامه پیرامون کمک سازمان تربیت بدنی به باشگاه استقلال گفت: باید تشکری ویژه از آقای علی آبادی داشته باشم که همچون دفعات گذشته با کمک خود بخش عمده ای از مشکلات باشگاه را مرتفع کردند. خوشبختانه با مساعدت ایشان رقمی در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفت که صرف پرداخت بخشی از بدهی های باشگاه خواهد شد.