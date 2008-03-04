تدوین رشته‌ فوریتهای پزشکی بدون هماهنگی با قوانین رانندگی و بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته دکتر رشید رمضانی معاون اداره بیماریهای غیرواگیر مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، سالیانه 30 هزار نفر در کشور قربانی حوادث جاده ای می شوند و در واقع در هر ساعت 3 نفر در کشور فوت می کنند.

این آمار در حالی ارائه می شود که وزارت بهداشت در بخش آموزش خود از ماههای پایانی سال 84 با ایجاد ظرفیت چند برابری برای آموزش رشته فوریت های پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی و تربیت این افراد در مقطع کاردانی به عنوان تکنیسین های اورژانس سعی در جبران نیروی ارائه دهنده خدمات اورژانس داشت.

در اسفند ماه سال 84 معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت از نخستین دوره پذیرش دانشجو در رشته تکنیسین فوریت های پزشکی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت بر اساس نیاز جامعه به تربیت دانشجو می پردازد که یکی از مصادیق این آموزش، پذیرش یک هزار و 800 دانشجو در رشته تکنیسین فوریت های پزشکی برای نخستین بار در کشور است.

دکتر "محمدعلی محققی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بالاترین علت سال های از دست رفته عمر در کشور حوادث جاده ای است و به همین منظور سیستم سلامت باید به سرعت در تمام جاده های ارتباطی کشور و مکان های مورد نیاز شهری و روستایی که امکان وقوع حادثه ای در آن است، تکنسین آشنا و خبره و آگاه با اصول اولیه اورژانس تربیت کند.

معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت یادآور شد: نظام سلامت باید شبکه ای را مستقر کند که بعد از هر حادثه ناخواسته در هر نقطه ای از کشور به فاصله معقول چند دقیقه ای اولین اکیپ امدادی به سر حادثه برسد و از مرگ های قابل اجتناب و خسارت های جانی و سلامتی جبران ناپذیر جلوگیری کند.

وی تحقق این امر را در گرو افزایش چند برابر ظرفیت پذیرش در رشته فوریت های پزشکی دانست و گفت: تا زمانی که این نیاز اشباع شود، رشته فوریت های پزشکی افزایش ظرفیت خواهد داشت و به طور طبیعی اگر به سمت اشباع شدن پیش رفت، ظرفیت باید کاهش پیدا کند.



در این میان وزیر بهداشت نیز با اشاره به اینکه 70 درصد تصادفات به علت خطای انسانی رخ می دهد، گفت: پس از آن توجه به ایمنی خودرو، بستن کمربند ایمنی و استفاده از تجهیزاتی مانند ایربگ در کاهش کشته‌های تصادفات نقش اساسی دارد.

به گفته وی ، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها استفاده از کمربند ایمنی 40 درصد جراحات تصادفات و 60 درصد مرگ و میر را کاهش می‌دهد.

دکتر کامران باقری لنکرانی اظهار داشت: طی 10 سال گذشته شمار تصادفات و کشته‌های آن رو به افزایش بوده است و در زمان حاضر سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر به علت تصادفات رانندگی در جهان کشته می ‌شوند.

وی با اشاره به کاهش بی ‌سابقه 32 درصدی کشته های جاده ای گفت: این موفقیت بزرگ مرهون تلاش همکاران 35 دستگاه مختلف است که مهمترین آن نیروی انتظامی، وزارت راه، هلال احمر و وزارت بهداشت به خصوص اورژانس است.

اما از سوی دیگر دانشجویان و افراد تازه فارغ التحصیل شده رشته فوریت های پزشکی با مشکلاتی مواجه شده اند که نشان دهنده عدم هماهنگی این دستگاههایی است که وزیر بهداشت از آنها به عنوان عوامل موفقیت کشور در کاهش آمار کشته های جاده نام می برد.

یکی از این دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه اورژانس جاده ای یادآور شد: دانشجویان رشته فوریت های پزشکی باید در زمان ثبت نام یا در زمان تحصیل گواهینامه رانندگی داشته باشند تا بتوانند در زمان اعزام به ماموریت به ارائه خدمت بپردازند. این در حالی است که بر اساس قوانین یکسال باید از زمان اخذ گواهینامه گذشته باشد و سن این افراد هم 23 سال تمام باشد.

وی اضافه کرد: دانشجویان فوریت های پزشکی، دوره کاردانی را در دو سال می گذرانند پس سن آنها لزوماً نمی تواند بیش از 23 سال باشد و بر اساس اعلام راهنمایی رانندگی در یکی از استانها، باید دو سال از زمان اخذ گواهینامه گذشته باشد.

این دانشجوی فوریت های پزشکی تأکید کرد: این مسئله باعث می شود که اگر دانشجویان در زمان تحصیل خود در ماموریتی شرکت کنند و در آن زمان با مشکلی مواجه شوند که نمونه هایی نیز در برخی از شهرها بوجود آمده است، بیمه خسارتی به این دانشجویان پرداخت نمی کند.

توجه نکردن به قوانین راهنمایی رانندگی در امکان رانندگی با آمبولانس برای دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی و قوانین بیمه مشکلاتی را برای این دانشجویان و همچنین ارائه خدمات در اورژانس جاده ای ایجاد کرده است

به گزارش مهر، بر اساس نوشته ای که در پشت گواهینامه ها درج شده است:" دارنده گواهینامه در صورتی مجاز به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی باری (تا ظرفیت 3500 کیلوگرم) و اتومبیل های سواری عمومی، استیشن عمومی، مینی بوس و آمبولاس می باشد که سن وی از 23 سال تمام کمتر نبوده و یکسال تمام از اخذ گواهینامه گذشته باشد."

توجه نکردن به این موضوع در تربیت دانشجویان فوریت های پزشکی، مشکلاتی را برای این دانشجویان و همچنین ارائه خدمات در اورژانس جاده ای ایجاد کرده است.

از سویی این دانشجویان باید تعهد خدمت ارائه دهند از سوی دیگر در زمان بروز مشکل شامل قوانین حمایتی بیمه حوادث و غیره نمی شوند.

در این میان معاون آموزشی وزارت بهداشت از تنظیم برنامه جدید رشته فوریت های پزشکی و تصحیح آن خبر داده است.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت در کمیته علوم پایه، برنامه جدید رشته فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی را به تصویب رساند. این برنامه اکنون به طور کامل اصلاح شده است. این برنامه آموزشی با تأکید بر موضوعات اورژانس، بخشهای بالینی و فوریتهای پزشکی در جاده ها تدوین شده است.