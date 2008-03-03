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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

شطرنج بازان کرجی به اردوی تیم ملی راه یافتند

کرج - خبرگزاری مهر: محسن شعرباف و آرش روغنی ها از کرج به اردوی تیم ملی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور با حضور 14 شطرنج باز برتر به مدت 10 روز در فدراسیون شطرنج به روش دوره ای برگزار شد و در پایان این مسابقات محسن شعرباف و آرش روغنی از کرج موفق شدند بعد از احسان قائم مقامی در جایگاه دوم و سوم کشور قرار گیرند.

استاد بزرگ، احسان قائم مقامی از تهران با 12 امتیاز نفر اول، استاد فیده محسن شعرباف از کرج با 9/5 امتیاز نفر دوم، استاد فیده آرش روغنی از کرج با 8/5 امتیاز نفر سوم، احمدی نیا از خوزستان با هشت امتیاز نفر چهارم ، استاد فیده سید حامد موسویان از گیلان با هشت امتیاز نفر پنجم و استاد بین المللی محسن قربانی از تهران با هفت امتیاز نفر ششم مسابقات شدند و به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

کد مطلب 648917

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