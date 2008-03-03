سفر احمدی نژاد به عراق حمایت از ساخت جدید سیاسی عراق است

جلال خوش چهره، فعال مطبوعاتی و صاحبنظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ابعاد مختلف سفر دکتر احمدی نژاد به عراق گفت:سفر رئیس جمهور ایران به عراق در مقطع حساسی صورت گرفته است،از یک طرف ایران درگیر مشکلات مربوط به دیپلماسی هسته ای خود است که کانون مرکزی این چالش هم آمریکا است و از طرف دیگر عراق حوزه نفوذ مشترک ایران و آمریکا است.

وی تصریح کرد: نفوذ ایران در عراق معنوی و نرم است ولی نفوذ و قدرت آمریکا در عراق، کاملا سخت افزاری و مصنوعی است.

خوش چهره گفت : سفر احمدی نژاد به عراق یک مانور دیپلماتیک قوی از سوی ایران است که قدرت تحرک ایران را به رخ رقبای خود می کشد.این صاحبنظر امور سیاسی با اشاره به بی سابقه بودن سفر هیات ایرانی به عراق در سطح عالی کنونی اظهار داشت: نفس این سفر مثبت و قابل تامل است و قطعا آثار مثبت خود را بر روابط ایران و عراق و حتی تعاملات منطقه ای می گذارد.

وی گفت: تلخ نرین خاطره تاریخی دو کشور جنگ هشت ساله ایی است که صدام به دو کشور تحمیل کرد و این سفر نشان می دهد که این خاطره تلخ کم کم در گرمای روابط و تعاملات دو ملت رنگ می بازد و به حاشیه می رود.

خوش چهره افزود:ساخت سیاسی نظام عراق در حال شکل گیری و تثبیت است و سفر عالی ترین مقام اجرایی ایران به عراق در شرایط فعلی، نشان تایید این روند از سوی ایران و حمایت خاص ایران از دولت کنونی عراق محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد:سفر رئیس جمهور به عراق این پیام واضح را به آمریکایی ها می دهد که واقعیت حضور و نفوذ ایران را در منطقه به رسمیت بشناسند و دست از تلاش بیهوده برای انزوای ایران بردارند.

خوش چهره ادامه داد: به نظر می رسد سفر رئیس جمهور ایران به عراق، سرآغاز سفر مقامات بلند پایه دیگر کشورهای منطقه به عراق شود که این به شدت به نفع دولت عراق و ساخت سیاسی فعلی این کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد:به نفع آمریکا است که در مورد مشکلات عراق با ایران یک تعامل مثبت داشته باشد، تعاملی که می تواند در دراز مدت سایر چالش های موجود بین ایران و آمریکا را نیز حل کند.