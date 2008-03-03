10 رکابزن به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری بانوان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری بانوان کشور و انتخابی تیم ملی در رامسر کمیته فنی فدراسیون 10 رکابزن برتر این مسابقات را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

بدین ترتیب مریم عابدی از تیم خراسان رضوی، عادله نوری از تیم اصفهان، مریم پورحسین از تیم مازندران، زیبا مهینی از تیم کرمانشاه و مریم جلالیه از تیم تهران دعوت شدگان به اردوی تیم بزرگسالان را تشکیل می دهند.

طناز قدیریان از تیم اصفهان، شادی شریعتی از تیم همدان، ساناز ضعیمی از تیم گیلان ، پگاه زمان از تیم تهران و ندا علی نیا از تیم گیلان جوانان دعوت شده به این اردو هستند.

رکابزنان دعوت شده به اردو از تاریخ 15 اسفندماه به مدت 15 روز در تهران تمرینات خود را آغاز خواهند کرد. این گروه دوچرخه سواران تحت نظر ولفرام لیندنر سرمربی تیم ملی ، الکساندر تولومانوف مربی پیست تیم ملی و خانم شیرین محمدی کمک مربی تیم ملی بانوان در مجموعه ورزشی آزادی تمرین خواهند کرد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در فروردین ماه سال 1387 در کشور ژاپن برگزار خواهد شد.