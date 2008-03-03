"جهنده" هنوز قهرمان دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تریلر "جهنده" با بازی هیدن کریستنسن و ساموئل ال. جکسن با 1/2 میلیون دلار بیشترین فروش را در ایتالیا داشت و مجموع فروش خود را در سطح بین‌المللی به 82 میلیون دلار رساند که 15 میلیون دلار بیشتر از فروش این فیلم در بازار آمریکای شمالی است.

تریلر سیاسی "موضع مسلط" با نقش‌آفرینی دنیس کواید و فورست ویتکر در 26 بازار و 2480 سینما حدود 5/11 میلیون دلار فروخت. این فیلم بیشترین فروش را با سه میلیون دلار در کره جنوبی داشت و فروش آن در اسپانیا و آلمان نیز به ترتیب 3/2 و دو میلیون دلار بود.

فیلم فانتزی "قطب‌نمای طلایی" با بازی نیکول کیدمن و دانیل کریگ در هفته نخست نمایش در ژاپن به فروش خیره‌کننده 10 میلیون دلار دست یافت. این فیلم که در خود آمریکا به لحاظ تجاری چندان موفق نبود، در سطح بین‌المللی 272 میلیون دلار فروخته که چهار برابر فروش داخلی آن است.

"پیرمردها کشوری ندارند" برادران کوئن نیز به لطف موفقیت هفته گذشته خود در هشتادمین دوره اسکار در 44 کشور و 1913 سینما 6/8 میلیون دلار فروش داشت و مجموع فروش خود را در سطح بین‌المللی به 5/49 میلیون دلار رساند. کمدی "ملاقات با اسپارتی‌ها" که هجویه‌ای بر فیلم "300" است، در 22 کشور و 1517 سینما به فروشی در حد 3/7 میلیون دلار دست یافت.

درام نفتی "خون بپا می‌شود" ساخته پل تامس اندرسن با بازی دانیل دی - لوئیس برنده اسکار امسال، در 1061 سینما حدود پنج میلیون دلار فروش داشت که 4/1 میلیون دلار آن در فرانسه به دست آمد. مجموع فروش فیلم در سطح بین‌المللی 4/17 میلیون دلار شده است.

موزیکال "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت" تیم برتن با بازی جانی دپ و برنده اسکار بهترین طراحی صحنه در 2300 سینما حدود 9/4 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش بین‌المللی "سوئینی تاد" در سطح بین‌المللی 89 میلیون دلار شده که 40 میلیون دلار بیشتر از فروش فیلم در بازار آمریکای شمالی است.

فروش "فهرست خداحافظی" با بازی جک نیکلسن و مورگان فریمن در 1900 سینما 8/4 میلیون دلار بود. "گنجینه ملی: کتاب اسرار" با بازی نیکلاس کیج نیز در 2638 سینما 8/4 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 221 میلیون دلار رساند. کمدی مستقل "جانو" ساخته جیسن ریتمن در 1200 سینما 2/4 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش آن 42 میلیون دلار شد.