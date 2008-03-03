جام منقوش شهر سوخته به تصویر درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد فیلم "درخت زندگی" در قالب اثری 11 دقیقه‌ای به کارگردانی محسن رمضانی ساخته شده است. جام منقوش شهر سوخته قدمتی پنج هزار ساله دارد و در حقیقت پویانمایی داستان منظومه کهن و معروف "درخت آسوریک و بز" است.

این فیلم کوتاه که با هدف معرفی جام منقوش درخت آسوریک و بز تولید شده هم اکنون در بخش فروش و پخش جشنواره‌های جهانی سینمای جوان قرار گرفته است. این جام منقوش به عنوان یکی از آثار مکشوفه مهم در این سایت باستانی تاکنون مورد توجه بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی بوده و بازتاب‌های علمی فراوان داشته است.