مرد شماره 2 القاعده کتابش را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، الظواهری در این کتاب که دیروز در سایت اسلامی "الشعب" انتشار یافت از بنیادگرایان اسلامی که جنگ مسلحانه و حمایت از خشونت را کنار گذاشته اند، انتقاد کرده است.

ایمن الظواهری در مقدمه کتابش نوشته است: "پیامی که امروز از طریق کتاب به خوانندگان می دهم مشکل ترین پیام است و اگر برای من این قدر مهم نبود در زندگی ام دست به نوشتن کتاب نمی زدم. امروزه رهبران عرب با صهیونیستها متحد شده اند و به نفع آنان کار می کنند تا مجاهدین اسلامی را از بین ببرند و از رویارویی با آنان هراس دارند."

این کتاب آخرین سند القاعده برای اعلام فعالیتهای خود و ایجاد جنگ روانی میان حامیان تروریسم و بنیادگرایان اسلامی است که هدفشان تحریک این افراد برای اقدامات مسلحانه تروریستی است.

الظواهری در ادامه کتابش می نویسد: "جرم بزرگ القاعده و مجاهدین این است که در برابر آمریکاییان، یهودیان و عاملان آنها ایستادگی کرده اند اما جرمها و جنایتهای حقیقی پنهان مانده و آمریکا در صدد است تا این حقایق را از دید و اذهان جهانیان دور نگه دارد."

ایمن الظواهری که اصالت مصری دارد پس از اسامه بن لادن یکی از مغزهای متفکر شبکه القاعده است که تمام عملیات تروریستی آن را هدایت می کند.