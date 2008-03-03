وزارت علوم با تاسیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در بوشهر موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد عوضی، صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: طرح تاسیس پارک علم و فناوری در دور نخست سفر رئیس جمهور به این استان در بهمن ‪ ۱۳۸۴‬تصویب شده بود.

وی اظهار داشت: طبق اعلام وزارت علوم، واگذاری اراضی و زیرساختها بر اساس طرح جامع، همکاری در تدوین طرح جامع پارک با در اختیار قرار گرفتن جوانب مختلف و نقطه نظرات وزارت نفت و پیگیری ایجاد فضا و واگذاری ساختمانهای مورد نیاز برای تاسیس پارک از طریق این وزارتخانه باید پیگیری شود.

عوضی عنوان کرد: تامین و اجرای شبکه فیبرنوری، تامین زیرساخت‌ ها و تجهیزات مرتبط از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال مرکز رشد واحدهای فناوری استانداری به پارک علم و فناوری خلیج فارس حداکثر ظرف یک ماه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی، انتقال اعتبارات مربوط به مرکز رشد واحدهای فناور نزد دانشگاه خلیج فارس به پارک علم و فناوری خلیج فارس و انعقاد تفاهم‌ نامه بین استانداری بوشهر و وزارتخانه‌های نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم و تحقیقات و فناوری را از دیگر موارد قابل پیگیری به‌ منظور اجرای طرح پارک علم و فناوری خلیج فارس ذکر کرد.