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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

وزارت علوم با تاسیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در بوشهر موافقت کرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در استان بوشهر گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس و راه‌اندازی پارک علم و فناوری خلیج فارس در این استان موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد عوضی، صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: طرح تاسیس پارک علم و فناوری در دور نخست سفر رئیس جمهور به این استان در بهمن ‪ ۱۳۸۴‬تصویب شده بود.

وی اظهار داشت: طبق اعلام وزارت علوم، واگذاری اراضی و زیرساختها بر اساس طرح جامع، همکاری در تدوین طرح جامع پارک با در اختیار قرار گرفتن جوانب مختلف و نقطه نظرات وزارت نفت و پیگیری ایجاد فضا و واگذاری ساختمانهای مورد نیاز برای تاسیس پارک از طریق این وزارتخانه باید پیگیری شود.

عوضی عنوان کرد: تامین و اجرای شبکه فیبرنوری، تامین زیرساخت‌ ها و تجهیزات مرتبط از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال مرکز رشد واحدهای فناوری استانداری به پارک علم و فناوری خلیج فارس حداکثر ظرف یک ماه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی، انتقال اعتبارات مربوط به مرکز رشد واحدهای فناور نزد دانشگاه خلیج فارس به پارک علم و فناوری خلیج فارس و انعقاد تفاهم‌ نامه بین استانداری بوشهر و وزارتخانه‌های نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم و تحقیقات و فناوری را از دیگر موارد قابل پیگیری به‌ منظور اجرای طرح پارک علم و فناوری خلیج فارس ذکر کرد.

کد مطلب 648934

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