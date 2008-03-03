تعمیق مناسبات ایران و عراق با سفر احمدی نژاد تسریع شده است

دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر دکتر محمود احمدی نژاد به عراق را با توجه به شرایط خاص خاورمیانه و نظام بین الملل مهم و قابل توجه ارزیابی کرد.

وی افزود: دو موضوع اساسی در خصوص سفر رئیس جمهور به عراق وجود دارد که می تواند بر روند انجام این سفر تاثیراتی را داشته باشد؛ مسئله نخست روابط دو جانبه ایران و عراق و طرح مباحثی چون معاهده الجزایر در آن چارچوب است که البته طرح چنین مسائلی در این سفر بعید به نظر می رسد. نکته دیگر هم به همکاری هایی مربوط می شود که جمهوری اسلامی ایران برای آرام کردن اوضاع عراق انجام می دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرات گسترده سفر احمدی نژاد به عراق بر جوسازی های آمریکا علیه نقش سازنده ایران در آن کشور، ادامه داد: حقیقت این است که سفر رئیس جمهور ایران به عراق می تواند گام موثری در جهت رفع ابهامات و خنثی سازی شایعاتی باشد که در زمینه نقش منفی ایران در عراق از سوی رسانه های غربی و به طور گسترده مورد اشاره قرار می گیرد.

هرمیداس باوند همچنین گفت: نکته ای که مقامات ایرانی باید در چارچوب انجام این سفر با اهمیت مورد توجه قرار دهند موضوع غرامت هایی است که ایران باید از کشور عراق دریافت کند؛ مقامات ما به هیچ وجه نباید این موضوع را فراموش کرده یا از آن چشم پوشی کنند. به هر صورت این حق ایران همواره باید زنده نگه داشته شود تا علاوه بر دریافت و استیفای آن، از ایراد برخی تردیدات در معاهدات بین المللی چون الجزایر نیز پیش گیری به عمل آید.

وی ارتباط تعویق انجام دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا با سفر احمدی نژاد به عراق را بعید ندانست اما یادآوری کرد: هر چند تحلیل هایی در این خصوص وجود داشته اما به نظر می رسد فراهم نشدن لوازم لازم برای انجام دور بعدی و تداوم این گفتگوها نیز در تعویق آن موثر بوده است.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به تاثیرات مثبتی که انجام سفر رئیس جمهور به عراق در روند مناسبات تهران - بغداد و مسیر بازسازی کشور عراق خواهد داشت، اظهار داشت: آنگونه که خود آمریکایی ها نیز اعلام کرده اند، قاعدتا باید از روند بهبود شرایط عراق که از نتایج تعمیق مناسبات ایران و این کشور است استقبال نمایند اما شکی نیست که گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز نگرانی هایی را برای واشنگتن ایجاد خواهد کرد.