همت در سوگ برادر روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بازیگرانی حرفه‌ای و باتجربه در عرصه‌های سینما، تئاتر و تلویزیون ایران فعالیت می‌کنند که علاوه بر اعتقاد به کار ارزشی بالا برای مخاطب خود نیز قائل هستند.

شاید در اجراهای تئاتر بارها شاهد بوده‌ایم که بازیگران به دلایل گوناگون کار خود را چه در مرحله تمرین چه اجرا رها کرده و سراغ برنامه‌های تصویری یا کارهای دیگر رفته‌اند. بارها شاهد بوده‌ایم که به خاطر این رفتارها تمرین یک تئاتر لغو یا اجرای نمایش با مشکل رو به رو شده است.

طبق نظر بسیاری از بزرگان بازیگری و کارگردانی، تئاتر به خاطر زنده بودن و زنده اجرا شدن آن نیازمند مسئولیت‌پذیری بالا از سوی عوامل گروه به خصوص بازیگران است. بازیگر تئاتر در قبال مخاطبان خود را مسئول می‌داند و به گفته حرفه‌ای‌ها حق ندارد روی صحنه برای مخاطب خود بدون انگیزه و انرژی به ایفای نقش بپردازد.

شاید این حس مسئولیت‌پذیری امروز در بین برخی بازیگران تئاتر کمتر دیده شود، به خصوص آنها که صرفا به فکر ایفای نقش روی صحنه هستند و مخاطب در ذهن آنها جایگاهی چنان والا ندارد. اما دیروز شاهد اتفاقی بودیم که در عین تأثربرانگیز بودن آن می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر بازیگران تئاتر ایران مطرح باشد.

اصغر همت بازیگر نام‌آشنا سینما، تئاتر و تلویزیون ایران یکشنبه 12 اسفندماه در واقعه‌ای ناگوار برادر خود را در شیراز از دست داد. این در حالی است که وی در نمایش "تهرن" به کارگردانی محمود استاد محمد به ایفای نقش می‌پردازد که این روزها در سالن قشقایی تئاتر شهر اجرا می‌شود.

کسانی که از این موضوع باخبر بودند این حق را به اصغر همت می‌دادند که در سوگواری برادر کوچکتر خود اجرای نمایش را همراهی نکند یا حتی اجرا برای چند شب لغو شود. اما در این میان همت پس از خاکسپاری جسم بی‌جان برادر، خود را به سرعت از شیراز به تهران و محل اجرای نمایش رساند که این کار باعث تعجب همگان شد.

آنها که دیشب به دیدن نمایش "تهرن" نشستند گمان نمی‌کردند وی با آن غم بزرگ روی صحنه حاضر شده باشد. این کار همت برای خانواده تئاتر تحسین‌برانگیز و برای بازیگران نسل جوان قابل تامل است. مسئولیت کاری را پذیرفتن و حفظ اعتبار گروه و خود بازیگر را باید از همت و امثال وی آموخت که در طول زندگی حرفه‌ای خود اینگونه لحظات را بارها نشان داده‌اند.