هدفم رسیدن به فینال جهانی است/ هیچ وقت از پیش باخته نبوده ام

احسان مهاجر شجاعی در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت: تمام تلاش من کسب یک نتیجه خوب در مسابقات جهانی داخل سالن اسپانیاست. اگر بتوانم در این مسابقات زیر یک دقیقه و 48 ثانیه بدوم قطعا جزء شش نفر اول خواهم بود. اگر به مرحله فینال مسابقات جهانی والنسیا برسم 90 درصد راه را برای جهانی شدن و برای موفقیت در المپیک پکن رفته ام.

وی با بیان اینکه در فینال مسابقات جهانی تاکتیک کاری از همه مهمتر است اظهار داشت: از مهمترین رقیبان من در دوی 800 متر داخل سالن جهان می توانم به " کیپ کپر" دونده کنیایی تابعه دانمارک اشاره کنم . بعد از گذشت چند سال هنوز هیچ دونده ای نتوانسته به رکورد این قهرمان جهان نزدیک شود . به غیر از وی "کمل یوسف" آسیایی هم با کسب مدال طلای مسابقات داخل سالن دوحه یکی دیگر از رقیبان من در این رقابتها خواهد بود.

مهاجرشجاعی با اظهار اینکه من تمام تلاش خودم را برای حضور موفق دراین مسابقات کرده و هیچ وقت از پیش باخته نبوده ام که بخواهم در مسابقات جهانی ببازم، تصریح کرد: برنامه من حضور در مرحله نیمه نهایی و فینال مسابقات جهانی است و اگر بتوانم در این دیدارها موفق باشم قطعا شرایط خوبی در المپیک خواهم داشت.

دونده تیم ملی ایران با تاکید بر اینکه اگر استرس نداشته باشم قول می دهم در المپیک تا کسب مدال پیش بروم ، خاطر نشان کرد: امیدوارم مشکل مربی سوریه ام حل شود تا بتوانم از ابتدای سال آینده به طور تمام وقت و با آرامش خاطر تمریناتم را ادامه داده و به مسابقات تدارکاتی بروم. مربی ام تا این لحظه به صورت پاره وقت با فدراسیون همکاری داشته ولی قرار است در سال آینده به شکل تمام وقت همراه من باشد.

مهاجر شجاعی افزود: بعد از مسابقات والنسیا اسپانیا چند روزی در بروجرد تمرین می کنم اما چون این شهر پیست تارتان ندارد برای برپایی اردو به کشورهای ترکیه و مراکش سفر می کنم. طبق برنامه ای که مربی ام به من داده 5 مسابقه جایزه بزرگ و تورنمنت را تا زمان برگزاری المپیک پکن را پیش رو دارم.

دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن جهان از جمعه هفته جاری در والنسیا اسپانیا آغاز می شود که احسان مهاجر شجاعی تنها نماینده دوومیدانی ایران فردا عازم این رقابتها می شود.